“加长版”三伏天来了！头伏为啥要吃饺子？

“小暑不算热，大暑三伏天。”今年的入伏时间是7月16日。值得注意的是，2020年“三伏”长达40天，其中“中伏”是20天。

三伏天为啥是一年中最热的时候？三伏天怎么经常出现“加长版”？头伏为啥吃饺子……这些问题经常令人很好奇。记者采访民俗专家了解到，民间不光有“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”的说法，此时也讲究喝冬瓜羊肉汤等，依据节气来调养身体。

三伏天是一年中最热的时候？

三伏天又有“三伏”或“伏天儿”的叫法，是一年中气温最高且又潮湿闷热的日子。

究其原因，有说法称，入伏后地表湿度变大，每天吸收的热量比散发的热量多，日积月累，天气就最热。夏季空气湿度大，也是天气闷热的原因。此时也要对伏汛多加注意。

《汉书·郊祀志注》中说：“伏者，谓阴气将起，迫于残阳而未得升。故为藏伏，因名伏日。”

另外，古代医学认为，暑邪属于“六邪”(即“风、寒、暑、湿、燥、火”)之一，“伏”有“伏邪”的意思，也意味着宜“伏”不宜动。

三伏天与节气的关系也比较密切。民俗专家萧放提到，在三伏天的时候，常看到中医院开展“冬病夏治”活动，这其实就是根据节气来调养身体的方式。

三伏天为何有“加长版”？

就时间而言，三伏天主要在公历7、8月份。留心观察可以发现，三伏天的时间长短并不是固定的，有时是40天，有时是30天。这跟它的计算方法等因素有关。

据专家介绍，每年入伏的时间也不固定，中伏的长短更是不相同。民间也有“夏至三庚数头伏”的说法。

中国古代流行“干支纪日法”，用10个天干与12个地支相配而成的60组不同的名称来记日子，每逢有庚字的日子叫庚日。

依照干支纪日排列，从夏至起第3个庚日为初伏，立秋后的第一个庚日为末伏。庚日出现早晚会影响中伏的长短，一般初伏为10天，中伏为10天或20天，末伏为10天。

头伏为啥要吃饺子？

“吃”是生活中的头等大事。北方有句俚语很流行，“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”，一来有麦收后尝新的意思，二来在提醒人们，夏季饮食不能含糊。

夏天人们容易食欲不振，饺子在传统习俗里恰好是开胃解馋的食物。另外还有一种说法称，饺子的外形像元宝，也有“元宝藏福”的意思，吃饺子象征着福气满满。

伏日吃面的习惯也由来已久。《魏氏春秋》记载，何晏“伏日食汤饼，取巾拭汗，面色皎然”，这里的“汤饼”就是热汤面。用新小麦磨成面粉煮汤吃，营养丰富又能发汗。

“三伏烙饼摊鸡蛋”，末伏时天气往往会稍微凉爽一些，烙饼也不会觉得太热。再煮上一锅绿豆粥，摊几个鸡蛋与烙饼一起食用，也算是美味。

三伏习俗还有哪些？

烙饼也好，饺子也罢，每逢三伏，人们一直都在想方设法避暑，逐渐形成一种独特的食俗文化。比如，北宋夏日节食是“伏日绿荷包子”，用荷叶裹包子，据说有清暑的作用。

扬州则有说法称“入暑三伏，一伏一对童子鸡”，指的是入伏以后有一种传统进补方法，就是吃童子鸡，一般以清蒸为主，有温中健脾、补气补血之功效。

“就老北京而言，以往越是天热，越要来一碗冬瓜羊肉汤，趁热喝了，有一个好处就是多出汗，借此把体内的‘湿毒’及时排出来。”老北京人赵兴力表示。

气候炎热时，室外活动要适度。饮食之外，沿湖赏荷花，也是一种消暑佳趣。盛夏时分荷花盛开，人们往往会挑一个适宜的天气，出门赏荷。

总而言之，夏季是阳气高涨的时节。对一般人来说，要顺应季节、时令变化，调节作息时间，安然度夏。(记者 上官云)