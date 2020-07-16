孩子现在高将来一定不矮？ 关于身高的这些观念都不对

在生活水平日益提高的今天，矮小症发病率却呈上升趋势。在8月18日儿童生长发育健康日即将来临之际，山东大学齐鲁医院小儿内分泌科专家对外透露的数据显示：目前，我国矮小症的发病率高达3%。

矮小症是指儿童的身高低于同性别、同年龄、同种族儿童平均身高的2个标准差，比如儿童的生长速度3岁前小于7厘米/年；3岁到青春期小于5厘米/年，青春期小于6厘米/年。

专家表示，儿童发育迟缓将导致体格、智力发育迟缓、心血管疾病等慢性疾病发生率增加，导致未来劳动力损失，给社会和家庭带来巨大负担。据了解，目前我国4岁—15岁的人群矮小症发病有700万人，但就诊人数只有不到30万人。

中华医学会儿科学分会副主任委员及内分泌遗传代谢学组组长罗小平教授此前向媒体介绍，在矮小症患者中接受正规治疗的人数只有3万人。目前许多家长还缺少对矮小症的正确认识，导致患儿错过了最佳治疗时间。

山东大学齐鲁医院儿科内分泌专家许瑞英教授表示，关于孩子长高的问题，不少家长存在一些错误观念。

经常有人说：“父母高，孩子未来一定高。”对此，许瑞英解释，儿童身高发育的影响因素中，虽然父母的遗传因素占到60%—70%，但除了遗传之外，还有疾病因素，教育因素，生活中的营养、运动、睡眠、心理以及环境因素，同一对父母所生的孩子身高也会存在差异。所以，父母高，孩子未来不一定高，需要做好身高监测。

有的家长认为：“孩子现在矮，是晚长，二十三还蹿一蹿呢。”许瑞英说，这种说法不科学。“晚长”，医学上是指体质性青春期发育延迟，如果青春期前孩子身高落后较大，是否晚长应由专业医生作出判断，切不可只是等待。

还有家长说：“孩子长得快，现在高，将来一定没问题。”许瑞英认为，如果通过检查确认孩子骨龄较年龄超前，身高、体重过早地快速增长，可能就是性早熟的早期表现。早熟的孩子体格提前发育，儿童期缩短，青春期进程加速，骨骺闭合也会提前。因此，要关注孩子第二性征的发育情况，看是否出现性早熟。

许瑞英说，科学表明，一般情况下，人的骨骺在十四五岁的时候就会基本闭合，一旦骨骺闭合，就不可能再长高了。所以，不能再盲目等待孩子晚长甚至是期待“二十三蹿一蹿”，孩子的生长发育是不能等的，这是在与骨骺线“抢”身高。