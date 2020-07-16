加长版“三伏天”今开启：南方降雨未停歇，高温又登场

中新网北京7月16日电 16日起全国将正式“入伏”，今年的“三伏”长达40天。当前，全国天气版图中，降雨依旧是主角，17日开始新一轮强降雨又将来袭，而在华南大部地区，“焖蒸”模式的高温天也已登场。

新一轮强降水明起上线 长江上游致灾风险高

当前，长江中下游地区正值新一轮强降水的最强时段，由于落区和前期降雨覆盖范围重叠度高，防汛压力较大。

“车轮战”的强降雨不给南方地区留下稍作歇息的机会，中央气象台预计，17日至19日，西南地区东部、黄淮南部、江汉、江淮、江南北部等地将有较强降水过程，上述地区有大到暴雨，部分地区大暴雨。

中央气象台台长王建捷在15日的中国气象局发布会上表示，要重点关注18日至19日，长江流域、江淮和黄淮自西向东出现的强降水。这轮降雨过程将会对长江沿江、两湖地区产生防汛压力，7月20日以后，雨区将会从长江中下游向北移，长江中下游强降水趋于结束。

从中短期时效看，未来10天，长江上游地区以及淮河流域降水相对来说频率比较高，降水日数比较多，累计雨量也比较大。所以在这些地方需要特别防范地质灾害和中小河流的洪涝，川渝、甘肃南部和陕西南部交界的地方以及淮河流域也需加强防范。

中国气象局提示，15日至16日长江中下游地区仍将有强降雨，特别是长江上游地区未来10天强降雨维持，叠加效应明显、致灾风险很高，需继续做好当前长江、鄱阳湖、洞庭湖、太湖等大江大河大湖防汛工作。

“七下八上”到来 北方黄河海河等需注意防汛

眼下，“三伏天”开始，“七下八上”的防汛关键期也已经到来。

中国气象局应急减灾与公共服务司副司长、新闻发言人王志华15日介绍，预计“七下八上”期间(7月16日至8月15日)，中国降水总体呈现“北多南少”空间分布。中国东部主雨带呈现明显阶段性变化特征。

具体来看，7月中旬末，主雨带位于长江与黄河之间，降水强度强；7月下旬至8月上旬，主雨带将北抬至黄淮、华北至东北中南部地区。

根据国家气候中心预测，“七下八上”期间主要强降水区域在中国的北方地区，松花江流域、辽河、海河、淮河、黄河中下游，包括长江上游降水量均比常年同期偏多。由于北方降水具有特殊性，在做好南方防汛的同时，北方的防汛压力也比较大。

此外，“七下八上”期间，来自台风的影响也不能忽视。据预测，这期间，在西北太平洋和南海海域生成的台风个数为3～4个，较常年同期(5个)略偏少，台风活动从7月下旬后期开始活跃。登陆我国的台风个数为2～3个，较常年同期(2个)略偏多。

气象专家建议， “七下八上”期间，需加强淮河流域北部、黄河中下游、海河流域、辽河流域和松花江流域防汛工作，并加强西南地区北部和西北地区东部和南部山洪地质灾害防范，同时做好华南和东南沿海的防台风各项准备工作。

正式“入伏” 华南一带“焖蒸”不停

眼下已进入七月中旬，一年最热的时节要来了，民众熟悉的“三伏天”16日也正式开启，多地已经进入“蒸烤”模式。

“三伏”是“初伏”、“中伏”和“末伏”的总称，恰在小暑和大暑之间，是一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子。今年的“三伏”长达40天，7月16日至7月25日为“初伏”，7月26日至8月14日为“中伏”，8月15日至8月24日为“末伏”。

其实，最近一段时间，南方多地已经进入“焖蒸”模式。以7月15日15时为例，全国气温排名前十的城市中，有7个是南方站点，温度都在38℃以上。

根据气象监测，在强盛的副热带高压控制下，华南一带高温不下线，即使近两天副高有所减弱，但华南的闷热天气并不会有太大的改观。

常年来看，重庆、福州、杭州为“三伏天”中高温最多的省会城市。在强大副热带高压控制下，中央气象台预计未来三天，江南中南部、华南大部、内蒙古东部、东北地区西部、新疆北部和南疆盆地等地继续闷热天气，不少地方有35～38℃高温天气，局地最高气温超40℃。

福建省气象台7月15日16时17分继续发布高温橙色预警信号。16日，省内大部地区最高气温可达35℃以上，其中三明东部、龙岩东部、福州西部、泉州中部、漳州中北部的部分城区可达37～39℃。

农谚说：“小暑不算热，大暑三伏天”。值此时节，公众要注意防暑降温。