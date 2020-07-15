绵阳市中医医院“跑”出中医药发展“加速度”

绵阳，一方承载历史文明的古老土地，一片传承民族瑰宝的魅力热土。这里历代名医辈出，萧龙友、蒲辅周、李孔定等术精岐黄；这里名药资源丰富，麦冬、附子、桔梗等有口皆碑。西汉人体经脉漆雕出土于此，针灸鼻祖涪翁曾在此悬壶济世……

“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙”，要“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好，发展好，利用好”。

随着绵阳市中医医院成功入选国家中医药传承创新工程项目储备库，昭示着绵阳的中医药事业正大步迈向一个更加广阔的舞台！

传承薪火 硕果飘香

古老的中医，在几千年的发展史中，为人们的健康事业作出了巨大贡献。既为人们的健康保驾护航，又为患有疑难杂症之人解除痛苦。中医药是具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药科学体系。中医药的发展，离不开学术的传承和人才的培养。

长期以来，绵阳市中医医院将老中医药专家学术经验继承工作作为弘扬中医文化、传承中医名家经验与专长的有效措施，让继承人通过“读经典、跟名师、做临床”，认真跟师临证，撰写学术论文等方式，提升辨证施治水平，在理论和实践上获得长足进步。先后分批开展了全国第五批、四川省第四批和第五批老中医药专家学术经验继承及院内师承教育；建设全国名老中医药专家传承工作室4个、四川省第二届十大名中医工作室1个，省级中医药流派工作室1个；培育了20个学术团队，培养传承人120余名，形成了中医药学术薪火相传的稳定格局。

自2017年9月开始，绵阳市中医医院与成都中医药大学联合创办了中医学“蒲辅周班”。开班以来，医院在全院范围严格遴选任课老师，组建了一支理论基础扎实、临床经验丰富、教学能力较强的师资队伍，按照学校的教学计划和教学大纲，顺利完成理论授课和临床实习各项任务；同时，医院还围绕传统中医学的继承和中医临床能力的培养，开展了一些如中国传统文化、书法、诗词、音乐讲座，各类中医竞赛以及户外认采草药等自选活动，使学生们开拓了视野，增长了见识，丰富了人文素养，提升了全面发展的能力。目前该班已培养90余名（包括已结业和在读）中医人才。

在临床实际工作中，绵阳市中医医院充分发挥中医药特色优势。以针灸为例，医院不仅把这一传统疗法作为预防治疗疾病、推动内涵建设、优化自身发展的重要途径，还潜心研究和挖掘各种针灸疗法，应用体针、头针、耳针、电针、小针刀、芒针、外敷、灌肠等80余种中医特色服务项目，来治疗内科、外科、妇科、骨伤科等多科疾病，具有良好的临床疗效。

遵古炮制 以精立业

中医中药不分家，药材质量关乎民众用药安全。党的十八大以来，“坚持中西医并重”、“扶持中医药和民族医药事业发展”成为建设健康中国的时代强音。与此同时，关于“别让中医亡于中药”的警钟也不断敲响。

古人云：“制药如练兵，率未练之兵不能克敌制胜，用未炮之药难以药到病除”。制作中药的材料大多取自大自然，有的可以直接入药，但这还不能称为“中药”。传统中药是指中药材经过加工炮制成的各类饮片，具有减毒、增效、甚至改变药性等作用。绵阳市涪江中药饮片有限责任公司（原涪江中药饮片厂）一直以来所有产品一律按国家标准，结合现代技术精工炮制，年生产700多种临床常用中药饮片。产品除覆盖川西北市场外，所生产的麦冬、附子、杜仲、黄连等道地药材还享誉海内外，被列为“四川省中药产业基地”。同时，在国家“鼓励医疗机构根据本医疗机构临床用药需要配制和使用中药制剂，支持应用传统工艺配制中药制剂，支持以中药制剂为基础研制中药新药”的今天，医院制剂中心根据名老中医的临床经验总结及科研成果，研发出了多种价廉物美的中药院内制剂，既有传统的膏、丸、散剂，也有现代的口服液、颗粒剂。如氯化铵甘草合剂、五子明目合剂、除湿通络合剂、金菊喉痹颗粒、散寒清热颗粒、解毒利胆合剂、杞菊膏、加味龟鹿二仙膏、培土肥儿膏等等，因临床疗效可靠、价格实惠而深受患者的欢迎。

创新诊疗 互惠共享

创新是事业发展的永恒主题。2017年4月14日，绵阳市中医医院成功入选中医药传承创新工程项目储备库。该储备库项目的设立旨在为更好地发挥中医药特色优势，推动中医药全面振兴发展。

生活中，诸多老百姓在西医治疗疾病无效后才会选择去看中医，抱着试一试的心态做针灸。比说，很多带状疱疹患者经过西医一段时间的抗病毒治疗，虽然病情得到了控制，但疱疹的后遗痛还是不能解决。中医将带状疱疹形象地称做缠腰火丹或串腰龙，认为肝胆之火，火邪内蕴，阻于经络，经络不通，便灼热疼痛。用针灸治疗可起到清热解毒、疏通经络的作用，体质好的患者如果能够在早期进行及时治疗的话，多数都能达到非常好的效果。

困于大众对中医的片面认识，绵阳市中医医院针灸科作为国家中医药管理局“十一五”重点专科，肩负起了发挥中医针灸特色、提升中医药临床疗效的重任。2015年，医院探索建立了“大针灸科主导下各专业中医综合诊疗模式”，院内多数病区设置了中医综合治疗室，开展了针灸推拿等综合治疗。针灸服务主要涵盖预防服务、临床服务、康复服务和特需服务四大板块，并针对各专业病种开展了以针灸为主、以针灸为辅、以针灸参与的三个层次的治疗，使针灸推拿等中医综合治疗规范、深度地融合到各临床专业，为患者提供最佳诊疗方案，以提高疗效、缩短病程、减轻负担。2016年4月16日，绵阳市中医医院被国家中医药管理局批准成为全国第二批中医诊疗模式创新试点单位。

2019年8月22日，绵阳市中医医院中医经典病房正式成立并开科运行。科室以心脑血管、呼吸、消化等系统常见病、多发病和危急重症为主要诊治病种，以中医经典为理论基础，以名老中医经验传承工作室为强大的技术后盾，集中传统医学特色诊疗方法之优势，倡导应用经方与传统中医特色诊疗技术，配合辨证施护，开展中医特色治疗。

今天，绵阳市中医医院正以实施国家中医药传承创新工程为契机，进一步整合专家资源，集中优势力量开展临床和科研工作，促进科间交流和协作，使现有传统的中医外治管理模式得到全方位的规范和提升，逐步满足患者的多方面和专业化的中医诊疗需求；还将通过辐射市中医医疗集团成员单位的网络平台，以临床医疗为基础，以科研教学和学术交流为纽带，规范推广中医综合外治工作，不断提升中医非药物治疗技术和管理水平。

除此之外，医院还是四川省急性胰腺炎中西医结合防治技术协作中心、中国卒中中心联盟第二批联盟单位，开展了胃肠肿瘤一体化治疗、胸痛中心等多专业联合诊疗模式。项目实施后，将进一步加强和完善上述多专业联合诊疗模式，围绕中医优势病种，有效整合普通外科、放射科、病理科、神经内/外科、重症医学科、心血管病科、脾胃病科等相关专业资源优势，制定实施疾病综合诊疗方案，改善患者就医感受，提高诊疗效率和服务质量，形成多个具有推广价值的多专业联合诊疗模式。

中华瑰宝 与时俱进

绵阳市中医医院1984年建院，有着30多年的历史。一直以来在传承和发扬中医这一瑰宝技术的同时，更有着“中医药+”的理念与实力：既能提供独具特色的中医诊疗服务，又能开展一系列先进的微创手术；既拥有国家GMP认证的中药饮片，又具备大批高精尖现代化医疗设备；既有稳定的中医药专家学术经验传承，也有一大批西医学术技术带头人……是绵阳地区唯一一家既能“把脉”又能“开刀”的三级甲等综合性中医医院。

60岁的陈女士，自觉上腹部隐痛发胀，经常打嗝，四肢怕冷。来到市中医医院治未病科就诊后，医生首先进行了中医四诊，发现其面部发白，舌质淡，有齿痕，苔厚黄腻，脉沉迟。为了对其身体健康状况有个全面的了解，医生又为她做了红外热成像检查，通过人体代谢所产生的热数据和图像分析，来反映不同热场所的健康状况。结果显示为中焦虚寒，下焦湿热。医生遂给予了温补脾阳，清利下焦的口服中药处方及针刺中脘、天枢、水道、足三里等穴位的理疗措施，几天后陈女士腹部胀痛症状基本消失，且无发凉、怕冷的感觉。

专家介绍，疾病的产生首先表现为疾病部位和关联组织细胞新陈代谢的异常，而新陈代谢异常必定在感知疾病症状之前发生，此时代谢异常的热辐射信号就会传递出来，红外成像通过接收这些信号，能够分析异常发展的状况，起到早期提示和预警癌症的作用。

而在医疗服务方面，现在的绵阳市中医医院更是有着与时俱进的互联网思维，除了在窗口服务上重视患者体验外，还充分运用起移动互联网，开设了微信公众号、网上预约挂号、手机预约挂号等“中医+互联网”的服务项目，为中医这一老祖宗的瑰宝配上了“掌上宝”，给更多的患者带去便利。当前，中医药已经从一种防病治病的手段变成一个巨大的民生资源宝库，在“中医药+”背后，还有无数的可能等待人们去开拓。

“国门名片” “走”向世界

早在上个世纪九十年代，绵中医人就已走出国门，以中医治疗特色架起了对外交流的桥梁。2001年俄罗斯奥布宁斯克市与绵阳市结为友好合作城市。同年，绵阳市中医医院也与该市医学界达成了友好合作协议，双方通过互派互访，开展技术指导、临床教学、适宜技术培训等多层次、多形式的合作交流。

在发挥自身优势的同时，绵阳市中医医院也注重对自身能力的提高，不断吸收国外的先进经验和做法。多次邀请俄罗斯整脊专家来绵举办“欧式整脊疗法培训班”，现场理论讲授及手法演示欧式整脊疗法对颈、腰椎骨质病变、小关节紊乱所导致的疼痛不适，及消化系统功能紊乱导致的一系列病变的治疗作用。来自全国各地上百家医疗、教学单位的专业人员纷纷前来学习。

经过多年努力，医院先后同世界上十多个国家和地区的相关机构建立合作关系，曾有缅甸卫生部、德国中医学会、俄罗斯普斯科夫市和奥布宁斯克市及加拿大、英国、韩国、新西兰、葡萄牙、巴西等10余个国家及地区代表团和医学专业人员前来考察学习；医院也多次派出中医专家赴俄罗斯、阿联酋、英国等国家进行技术交流及医疗援助，针灸专家在俄罗斯被称为“中国神针”。通过相互的交流学习，不仅在世界范围内扩大了中医药文化的影响，也让绵阳的中医药事业更深入、更广泛地融入了世界医坛。

砥砺前行 厚积薄发

愿得云帆三千尺，屹立潮头续远行。从建院至今，绵阳市中医医院始终在传承中医药文化、服务人民健康的道路上砥砺前行：从二级甲等中医医院，到四川省首家地级市“国家三级甲等中医院”；从“四川群众满意的医疗机构”，到“全国中医药传承创新项目重点中医医院”，绵中医的发展正一步一步迈进新的时代。

随着“一带一路”倡议在全球落地开花，传统的中医药迎来了传播生长的新机遇。意气风发的新一代绵中医人，将与正值青春的绵阳市中医医院一道，借力国家中医药传承创新项目，秉持孜孜以求的敬业精神和勇于创新的奋斗精神，与经济发展同频共振，与城市建设相融互动，与人民健康脉络相通。全面提升医、教、研综合实力，坚定履行“以人为本，患者至上”的服务理念，以真情守护生命，以忠诚创造感动，以仁术造福一方！

（绵阳市中医医院供稿）