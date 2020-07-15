福建4类带量采购医用耗材平均降价52.86% 年可节约医疗费用2.8亿元

人民网福州7月15日电（林晓丽）据福建省医疗保障局消息，近日，福建省医用耗材集中带量采购中选结果公布，本次带量采购的4类医用耗材较福建省现行采购价相比平均降幅52.86%，预计一年可节约医疗费用2.8亿元。

4类医用耗材均明显降价 最高降幅达88.63%

据介绍，此次集中带量采购共有76家医用耗材生产企业参与福建省集中带量采购，其中人工关节类25家、留置针类27家、超声刀类10家、镇痛泵类19家，4类医用耗材分别经过两轮现场报价竞价后，产生中选结果。

其中，人工关节类医用耗材共计17家企业中选。与福建现行采购价相比，人工髋关节类中选企业最高降幅62.19%，最低降幅25.01%，平均降幅35.32%，一年约可节约医疗费用7051万元；人工膝关节类中选企业最高降幅61.48%，最低降幅1.38%，平均降幅32.12%，一年约可节约医疗费用3957万元。

留置针类医用耗材共计25家企业中选。与福建省现行采购价相比，中选产品最高降幅88.63%，最低降幅51.13%，平均降幅67.51%，一年约可节约医疗费用9402万元。

超声刀类医用耗材共计9家企业中选。与福建省现行采购价相比，中选产品最高降幅63.51%，最低降幅12.26%，平均降幅40.77%，一年约可节约医疗费用3052万元。

镇痛泵类医用耗材共计7家企业中选。与福建省现行采购价相比，中选产品最高降幅86.71%，最低降幅67.89%，平均降幅78.88%，一年约可节约医疗费用4569万元。

货款医保代结算 减轻企业资金压力

根据带量采购的规则，各类耗材约定采购量按照上年度总用量的70%进行测算，各医疗机构按所有中选产品采购总量不少于上年度同类耗材用量的70%，各中选产品采购量不少于本机构上年度同产品用量的50%确定采购任务，将采购任务落实到参与集中带量采购的每一家医院。

据福建省医疗保障局党组书记、局长赖诗卿介绍，考虑到医用耗材临床使用受到的影响因素较药品更为复杂，为兼顾中选产品质量安全和供应稳定，本次带量采购允许多家企业中选，允许不同企业的中选价存在差异，保障中选结果平稳落地。医疗机构在完成约定采购量之外，还留有一定空间允许医生、患者选择其他非中选医用耗材，以保障多元化的市场需求。

在结算方式上，福建在实行全省药品货款医保代结算的同时，将集中带量采购的中选医用耗材产品货款纳入医保代结算范围。各公立医疗机构通过平台采购中选产品，当地医保经办机构于每月15日前按合同规定向企业支付上一月的医用耗材产品货款。

“大幅缩短回款周期将显著降低企业财务成本，减轻企业现金流压力, 将代结算和带量采购结合起来，促使企业进一步降价。”赖诗卿表示。

分类精准施策 科学制定采购规则

据介绍，由于不同类型医用耗材差异大，在带量采购过程中，福建注重分类精准施策。

例如，在产品分组方面，留置针、镇痛泵两类耗材不同类型产品有不同的适用范围，但同类产品间可替代性强，实行按产品特性进行分组保障不同临床需求；人工关节、超声刀两类耗材不同企业产品适用范围基本一致，但涉及医务人员操作习惯、配套设备等问题，按市场份额大小进行分组有利于引导临床认可度相当的产品竞争，同时保持临床相对稳定。在竞价规则方面，在强化大数据分析基础上合理设置降幅要求，同时根据组内产品数量、价格差异及竞争态势明确淘汰规则，促使各类医用耗材在确保临床需求的基础上，产品价格得到较大幅度下降……

赖诗卿表示，福建统筹考虑减轻患者个人负担与提高医保基金使用效率，同步探索普耗、高耗带量采购。在医用耗材目前尚无统一质量评价标准的情况下，加强临床沟通，深入剖析产品特性，多渠道搜集各类采购使用及价格信息，科学制定采购方案。