本报北京7月14日电 中国共产党党员，中国科学院院士、北京工业大学教授、中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员曾毅同志因病医治无效，于2020年7月13日在北京逝世，享年92岁。

曾毅，1929年3月8日出生于广东揭西，1948年12月参加革命工作，1952年毕业于上海医学院，先后在上海医学院、中山医学院、中国医学科学院病毒学研究所、中国预防医学科学院病毒学研究所工作。1993年当选为中国科学院院士，2002年、2003年分别当选俄罗斯和法国医学科学院外籍院士。

曾毅长期从事病毒学研究，首次在国际上证明了EB病毒是鼻咽癌发生的诱因，建立了鼻咽癌的早期诊断方法，极大地提高了早期诊断率，挽救了众多患者的生命。他是中国最早从事艾滋病研究的科学家之一，在我国首次分离出HIV毒株，率先研制出中国HIV的快速检测方法，证实了HIV最早是随血液制品从国外传入我国，为中国艾滋病防控作出了重要贡献。曾获得众多荣誉和奖励，包括1978年全国科技大会奖、公共卫生与预防医学发展贡献奖、全国预防与控制艾滋病性病先进个人以及多项国家科技进步奖、首届柯麟医学奖、陈嘉庚医药科学奖、英国Barry-Martin基金会艾滋病防治贡献奖、美国马里兰大学“公共卫生终身成就奖”等。