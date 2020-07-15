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旧金山卫生局：当地华埠人口密度高 但感染率低

2020年07月15日08:39 来源：中国新闻网

　　中新网7月14日电 据美国《世界日报》报道，在美国旧金山湾区，华裔社区很早就开始预防新冠疫情，因此并没有暴发大规模感染。根据旧金山卫生局数据显示，华埠人口密度最大，但却是全市感染率最低的社区之一。

　　目前，旧金山全市范围内，只有4个社区的感染人数在20人以下，分别是海崖区(Sea Cliff)、普利西迪欧(Presidio)、普利西迪欧岗(Presidio Heights)以及华埠。前3个区域均是旧金山著名的富人区，人口密度很低。

　　其中，海崖区的居民人数是2490，普利西迪欧的人数为4119，普利西迪欧岗的人数是1.1万。华埠的面积最小，但是人口却最多，达到1.5万。就感染率而言，华埠则低于其他社区。

　　从地图上看，旧金山的西侧感染率较低，华裔聚居的日落区和列治文区，都位于旧金山西侧。(李晗)

(责编：许心怡、崔元苑)


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