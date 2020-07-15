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驻日美军百人确诊新冠 3人谎称租车实际搭乘客机

2020年07月15日08:34 来源：中国新闻网

　　中新网7月15日电 据日媒报道，当地时间14日晚，日本防卫相河野太郎称，确诊感染新型冠状病毒的美军岩国基地3名相关人员从东京羽田机场入境后，曾乘民航飞机抵达岩国锦带桥机场。冲绳县称，截至当地时间14日傍晚6点，冲绳美军基地内的新冠感染者总计100人。

　　据悉，这三人此前向日方谎称“乘租赁的汽车移动”。河野强调“这是极其严重的事态，已要求美方进行严厉处分并彻底防止再次发生”。

　　据河野称，12日，上述3人由美国入境日本，在羽田机场接受检测时申报称“不利用公共交通手段，将租车移动”。然而，13日，在他们接受的PCR检测结果出来，这三人就乘坐民航飞机前往岩国机场。美方表示将作出严厉处分。

　　关于同一航班乘客中疑似密切接触的人，计划由保健所要求其接受PCR检测。

　　河野在14日早些时候的记者会上，围绕在驻日美军中蔓延的新冠疫情曾指出：“详情无可奉告，但发现美军防疫措施方面存在若干问题。”

(责编：许心怡、崔元苑)


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