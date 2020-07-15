拉美战疫，华媒人没有缺席

自6月以来，拉美地区新冠肺炎疫情严重。确诊病例不断增加，经济遭遇严重冲击，身在拉美地区的华侨华人与当地民众一样，面临艰难挑战。

如何鼓励同胞在困境中做好防护、坚定信心，如何支持当地政府和民众抗击疫情、携手战胜病毒？拉美各国的华媒人一直在行动。报道疫情信息、介绍防疫知识、分享抗疫经验……在接受本报记者采访时，巴拿马、巴西、智利、秘鲁、阿根廷等国家的多名华媒人不约而同地感叹：工作量大了，加班成了常态，但这份忙碌值得！

“在战疫中做好‘后卫’”

近3个多月，秘鲁《公言报》总编孟可心暂时放下了熟悉的纸媒编辑工作，开始试水新媒体。他开通了微信公众号，还建立了一个拥有数百名群友的微信群。第一时间发布来自秘鲁卫生部的最新疫情信息、介绍有效的防疫知识与经验，成为他每天必做的“规定动作”。

“3月中旬以来，秘鲁因疫情蔓延进入全国紧急状态。我们的报纸无法及时印刷、派送。为了继续向读者报道新闻，我申请了微信公众号。”孟可心“转战”新媒体平台源自现实环境的无奈，但他很快发现，在迅猛传播的疫情之下，微信公众号信息发布的快速有效以及隔空互动的媒介形式更能满足受众需求，许多当地侨胞以及中资企业员工纷纷成为他的“粉丝”。

巴拿马《拉美侨声报》董事长周健经历了一次相似的转型。3月13日，鉴于新冠肺炎病例数持续增加，巴拿马内阁会议通过决议，正式宣布巴拿马进入全国紧急状态。周健与报社同事不得不改为居家办公。

“没法把报纸送出去了，我们只能改做电子版。”周健坦言，疫情给报纸运营带来了不小的冲击，不过他和同事的新闻热情并未因此消减。周健粗略算了算，巴拿马暴发疫情之后，仅当地侨社积极参与抗疫的报道，他就已经采写了60多篇。《拉美侨声报》一周6天、每天16个版的纸媒内容也几乎原封不动地被“搬”上“云端”。

“在这场战疫中，我们华媒尽管打不了‘前锋’，但可以做好‘后卫’嘛！”这是周健给自己的定位，也是他的工作动力。面对陌生而凶猛的病毒，侨胞身在异国他乡，难免担心甚至恐惧。周健希望通过在电子报上介绍中国国内有效的防疫经验，增强侨胞抗击疫情的信心。

“给侨胞安慰与鼓励”

“工作量明显增加了，时效性更强了。”华人头条巴西站站长林筠感叹，“马上发”“赶快发”成了最近一段时间的工作常态。将巴西当地媒体有关疫情的消息译成中文、报道侨团积极参与当地抗疫的各类活动、及时转发中国驻巴西大使馆的防疫提醒……林筠每天的工作时间表十分紧凑。

争分夺秒的“抢发”，有时是为了让侨胞充分掌握疫情信息，多一份安心；有时则是为了给侨胞加油鼓劲，让他们身在海外也能充满底气。

林筠记得，疫情暴发之初，巴西国内一度出现歧视华侨华人的现象，甚至侨胞佩戴口罩都会遭到嘲讽。不过，没过多久，巴西卫生部长在一次电视讲话中呼吁，不应将病毒同种族、地域等联系，不应歧视中国人。看到新闻之后，林筠立即决定，当晚便将卫生部长的这份讲话译成中文，刊发在华人头条的客户端上。“我们希望以此给巴西的华侨华人安慰与鼓励。”

还有不少华媒人通过各种方式，安抚侨心，让面对疫情冲击的侨胞不至于惊慌失措。

“疫情在智利蔓延已有3个多月，其间确诊病例数与死亡病例数一度飙升，一些侨胞出现了恐慌心理，还有一些侨胞觉得看不到头，感到灰心丧气。”生活在智利的南美新闻网执行总编王雪琰敏锐感知到身边侨胞的情绪变化。她一方面通过媒体平台，不间断地发布智利以及全球各地的疫情信息，劝告大家就地居家隔离，降低感染风险；一方面发挥自己的人脉优势，从中国采购侨胞所需的防疫药品，并且组织建立免费问诊的微信群，为有需要的侨胞答疑解惑。

阿根廷华人网董事长刘芳勇还向侨胞专门介绍了中国超市复工复产的经验。“在阿根廷，许多侨胞都以开超市、做零售为生，需要经常面对顾客。我们在报道中介绍了中国超市要求员工佩戴口罩、定时消毒、设‘一米线’拉开安全距离等防疫措施，为当地华商做好日常防护提供参考。”

“与当地朋友分享经验”

疫情是全人类共同面对的挑战，抗疫不是一人一国之事。在拉美抗疫的“战场”上，华侨华人始终与当地民众站在一起，努力贡献着自己的力量。拉美各国华媒同样积极行动，利用融通中外的优势，在侨胞与当地民众以及中国与拉美国家之间搭起一座“连心桥”。

“我们既要通过报道，服务侨胞，凝聚侨心，也要向当地主流社会展现侨胞的乐善好施。”智利智华新闻社社长兼总编辑徐一评在海外生活多年，与不少当地媒体人成为了朋友。疫情发生之后，他会经常与这些智利朋友交流，邀请他们关注并报道侨胞为当地政府、警察局、医院捐赠口罩等各类活动，用当地媒体的镜头定格侨胞支援当地抗疫的善举与爱心。

孟可心会定期将中国国内有关抗疫举措、复工复产进程的相关报道译成西班牙语，发给安第斯通讯社、《秘鲁人报》等秘鲁的主流媒体，与更多秘鲁民众分享中国的战疫故事与战疫经验。

“疫情发生之后，中国政府和在秘鲁的中资企业为秘鲁捐赠了大量防疫物资，提供了很多帮助，让秘鲁人民深受感动。目前，秘鲁进入了经济复苏第三阶段，面临平衡疫情防控和复工复产的难题。在疫情防控常态化的背景下，中国经济有序恢复对秘鲁来说是一个利好消息，也能为秘鲁提供值得借鉴的经验。”在孟可心看来，这些中秘合作战疫的好故事，都值得华媒人用心讲述。

刘芳勇也致力于将中国媒体有关抗击疫情的报道翻译转发给阿根廷的主流媒体。“阿根廷作为拉美地区疫情控制相对较好的国家，一个重要原因是借鉴了中国有效的抗疫经验。我们希望通过与中国国内媒体的合作，将更多关于中国抗击疫情和恢复经济的好故事、好经验分享给阿根廷朋友。”