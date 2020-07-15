屈正（左四）同接受救治的藏区先心病患儿及家属在一起。

屈正在为先心病患儿诊治。

手术台上，他是悬壶济世、医术高超的著名心血管专家，挽救过无数患者的生命；慈善路上，他是一片仁心、赤诚坦荡的实践者，给需要救助的患者带去生的希望。

2001年，屈正前往被誉为“世界心脏摇篮”的美国德克萨斯心脏研究所和贝勒医学院进修，学习当时国外先进的人工心脏治疗心衰的技术。屈正的优秀表现，赢得了“世界人工心脏之父”、德克萨斯心脏研究所所长丹顿·阿瑟·库利的高度评价。

屈正的办公室不大，一面墙的书柜、一个长沙发、一张书桌，几盆绿植，墙上“大爱正心”4个字遒劲有力，格外醒目。在接受本报记者采访时，屈正的电话不时响起，有的与患者手术有关、有的是基金会有关事项，奔波于多种身份之间，早已是他的生活常态。从2012年至今，“屈正爱心基金会”已救治了近700名先心病儿童，康复率在95%以上，就在去年，大爱正心团队还在广州救助了11名藏族先心病患儿。这些孩子重新拥有了正常上学、追求美好生活的机会。

医者医“心”

2019年，在拉萨，20岁的丹增曲尼正式从学校毕业。上学读书，这件对普通孩子来说再正常不过的事情，于她而言却无比艰难。

旋转、跳跃，灿烂的笑容洋溢在她的脸上。为了庆祝毕业，丹增曲尼和同学们兴奋地跳起了舞，全然不像做过3次先心病手术的人。丹增曲尼童年时最大的梦想，便是能够背上书包去学校，与同学们一起玩耍。2015年，手术成功后，这个梦想终于成为了现实。屈正，正是丹增曲尼的主刀大夫。

丹增曲尼是几百个接受过爱心手术孩子们中的一个。这一个个生命接力的故事，源于医疗与艺术之间一次温暖的跨界善举。

2010年，“共铸中国心”西部地区心脑血管健康关爱计划大型公益行动到达内蒙古站，从首都医科大学附属北京安贞医院转入煤炭总医院（目前更名为应急总医院）的屈正作为执行团长，带领70多位心脏病专家前往义诊。偏远贫困地区由于医疗资源缺乏，许多先心病儿童由此错过最佳救治时间的现状深深刺痛了他。之后，“共铸中国心”活动走入西藏，开展巡诊慰问活动，屈正奔赴海拔5000多米的军营哨所为部队官兵义诊，同时，他还接下了治疗30名西藏先心病患儿的任务。当时，孩子情况危急，若任何环节有失随时都会有生命危险，手术风险很高，屈正来不及犹豫，当即便做了决定。

生病虚弱加之语言不通，屈正关注到了这些孩子们来到北京后低落的情绪，他带着他们逛景点、去天安门广场看升旗……孩子们的脸上终于露出了久违的笑容。

“跨界”慈善

“每做一次手术只能救回一个孩子，但这样一个一个地做，能救治的孩子终究有限。”怎样才能更长效、更持久地帮助先心病患儿呢？这让屈正陷入了思考。

多年的从医经历，让屈正拥有许多文艺圈内的好友。医生救治身体的疾病，艺术家诊慰心灵上的疾病，两者之间打通，屈正决定成立一个专为先心病患儿募捐的网站。网站拥有需要救治的患者信息，艺术家们可以一对一地精准资助贫困患儿。同时，屈正组建了一支以安贞医院——煤炭总医院心脏外科合作中心为基地、全国多名心血管外科专家组成的专家团，把关先心病患儿的诊治。

2012年，屈正爱心基金网正式成立，直接用屈正的名字注册，而捐助者的热情参与正是源于他们对屈正本人的信任。

地处高原、缺医少药，西藏是心脏病高发区，但不少孩子无法及时得到救治。

为做好先心病患儿筛查，屈正数次带队前往西藏、陕西等地义诊。4次进藏筛查，每一次屈正都是氧气罐不离手。事实上，早在多年前第一次进藏时，屈正就曾肺部大出血，情况一度十分危急，家人此后力劝他不要再进藏，但奈何根本拗不过屈正。茫茫雪山之中那些需要帮助的孩子，是他放不下的牵挂。

“我就是想做这件事，这也是医生的本能。”屈正说。

“太阳和月亮是一个妈妈的女儿，他们的妈妈叫光明，藏族和汉族是一个妈妈的女儿，我们的妈妈叫中国……”儿童节时，屈正请来了多位影视圈好友陪孩子们一起过节，演艺明星与孩子们合唱的这首《一个妈妈的女儿》，感动了现场的每一个人。

“西藏娃娃的身体里，留着汉族亲人的血，这真的是血浓于水的亲情。”在儿子通过屈正爱心团队的手术重获健康后，一位藏族父亲泣不成声地说。

为管理好资助患儿的善款，屈正注册成立了爱心基金会，审核过程非常顺利，只用了10天便完成了从材料递交到颁发牌照的全过程。然而，随着爱心团队名声渐响，一些质疑声也随之出现。

“有人说‘你就是图名声，想要出名啊”，但用自己的名字注册成立基金会，一举一动都在社会监督之下。所以，从用自己的名字注册那一刻起，这份责任就已经在肩上了。”屈正说。

“云端”延伸

2014年，伴随着远程医疗的发展，云端技术的发展让屈正看到了团队发展新的方向——借助于远程医疗，更多有救助需要的群体将得到帮助，不只在西部欠发达地区，也不只局限于先心病。凭借多年来积累的先心病救助经验，基金会可以开展一系列救助项目。

牵手“云技术”，屈正爱心基金会正式推出“护心云”项目，聘请包括北京医院、301医院、阜外医院、安贞医院等多家医院的著名心脏外科专家共同成立专家指导委员会，以建立医疗指导网络，解决边远、贫困地区群众看病难的问题。“护心云”项目的远程心电图诊断使得老百姓不用再绕过崎岖的山路前往县医院，而是在镇卫生院里就能够接受心电图采集。

与此同时，屈正还将关注点放在了养老院。让“护心云”走进养老院，对于相对简单的诊断，老人“足不出院”便能接受著名医疗专家的远程问诊。截至目前，屈正爱心基金会已与全国15个省市自治区内的30多家医院建立合作关系，并向全国十余家养老院、5个社区内的6万多人次提供了健康服务。

年初，在新冠肺炎疫情暴发后，屈正带领大爱正心团队迅速发起“为关爱抗击疫情一线医护人员募捐”的慈善项目，第一时间参与抗疫。

截至6月底，基金会已募集善款197.74万元，支出177.53万元用于采购一次性隔离服、护目镜等抗疫物资，同时，还收到了爱心企业捐赠的公允价值为134.4万元抗疫物资。这些防疫物资被分别送往湖北省23家医疗机构以及北京援鄂医疗队、北京4家医疗机构及养老院、3家街道办事处。不只是捐赠物资，基金会还在当地火线组建“武汉志愿者支队”，该支队5名志愿者承担着为基金会及时了解当地医疗机构需求和接收运送抗疫物资的重任。截至目前，总共已有近900箱物资通过他们被送往武汉，送到一线抗疫人员手中。

如今，“大爱正心”已经成为屈正爱心基金会一块响当当的招牌。而屈正则看得更远的——通过“一带一路”，大爱正心团队已与缅甸、老挝等国的医疗团队开展合作。“我们为边境居民提供跨国境医疗服务，不断扩大救助服务范围。希望我们的善举能够走向世界。”屈正说。