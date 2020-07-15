黑龙江一粮库被指拍卖“问题储备粮” 中储粮：视频与事实不符

中新网哈尔滨7月14日电(王妮娜)近日，网络上流传一段短视频称，黑龙江省肇东市青冈一粮库所储存拍卖的玉米有质量问题，视频拍摄者质疑玉米为“泡水粮”、有“筛下物”，7月14日，中储粮集团在其微博上公开回应，中储粮集团公司于7月12日派出调查组赶赴当地开展调查，有关部门全程督导。经初步核查，视频反映的这批玉米数量质量问题与事实基本不符。

中储粮微博回应截图

近日，网络上流传一则视频称，黑龙江省肇东市青冈一粮库存粮中有水泡粮，还掺杂着大量的筛下物。视频中，一名女子自称以接近2000元一吨买到的储备玉米有严重的质量问题。随后，中储粮集团通过其微博回应称，已注意到视频反映的问题，已于12日派出调查组赶赴当地开展调查，如问题属实，将依规依纪依法对相关责任人进行严肃处理。

7月14日，中新网记者联系了中储粮集团，他们称，调查组已在肇东市青冈当地核查此事。当日下午，中储粮集团再次在微博上公开了初步核查结果，仓内个别点位的质量问题不代表整仓玉米质量状况。

其微博称，经第三方检测机构——黑龙江省粮食质量安全检测中心按照国家有关规定进行现场扦样和实验室检测，色泽气味正常，水分、杂质、不完善粒等各项检测质量指标均符合国家标准和有关质量要求，与该批玉米提报拍卖标的时的质量指标基本一致。经对该货位剩余玉米进行核查，数量账实相符。

关于视频中反映的“水泡粮”和“筛下物”问题。经向当事人核实，她所说的“水泡粮”是黑龙江个别地方一种民间叫法，是指玉米在生长期后期因雨水偏多、光照不足，造成成熟度不够、籽粒不饱满，经高温烘干后产生的色变粮粒，不是被水浸泡过的玉米，现场扦样检验也未发现该批玉米有被水浸泡的情况。

核查中确实发现粮堆底部个别点存在筛下物，经调查是在入仓过程中没有及时进行清理。筛下物不影响整仓玉米质量和数量，玉米出库时数量按照实际过磅计量。如出库时杂质含量超过标准规定一定限度的，按照国家有关规定进行扣量。

关于视频中反映外租收储库点青冈荣昌现代农业发展有限公司人员违规额外收取装车费等问题，经查基本属实，下一步将依法进行处理。核查中如发现中储粮直属企业人员存在违规违纪违法问题，集团公司将依规依纪依法对有关责任人进行严肃处理。