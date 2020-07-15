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四川天然水域9月底全面禁渔

2020年07月15日08:29 来源：人民网－人民日报

本报成都7月14日电  （记者张文）记者从四川省农业农村厅了解到：四川将在今年9月底前完成全省境内天然水域的“清船”“清网”等任务，停止生产性捕捞，全省天然水域实行全面禁渔。

2002年起，长江中下游便试行为期3个月的春季禁渔，并在2003年推广至全流域。2016年起，禁渔期延长至4个月，但这些措施并未完全恢复长江的水生生物种群。跟踪调研显示，每年禁渔期过后，不少渔民会升级捕捞，迷魂网、地笼等非法捕捞方式、渔具屡禁不绝，局部地方甚至陷入“渔民越捕越穷，资源越捕越少”的恶性循环。

据介绍，目前四川的天然水域年捕捞量只有4万吨左右，仅占全省年出塘量的2.5%，全面禁渔并不会导致水产短缺。另一方面，今年9月30日前，四川将全面落实退捕渔民生活补贴等补助资金。同时，四川将针对渔民年龄层次、就业技能等不同特点进行技能培训、产业扶贫等，确保所有上岸渔民退得出、稳得住、有保障。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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