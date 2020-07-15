科学调度 确保平稳安全度汛

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6月1日至7月12日，长江中下游地区一共出现了6次强降雨过程，长江流域及鄱阳湖、洞庭湖等地出现较重汛情，多地遭受洪涝灾害。

未来一段时间，长江流域雨情怎样？是否会与即将到来的台风叠加？

16.124米，居历史第三位！7月13日21时，长江干流下游最重要的水文站之一——安徽池州大通站迎来洪峰。目前，洪峰已通过大通江段，长江干流监利至大通江段及洞庭湖、鄱阳湖水位呈波动缓退态势。

“长江从大通站以下开始，江面变得宽阔，有利于洪水入海。” 水利部水文水资源监测预报中心副主任刘志雨介绍。7月12日—13日，长江中下游干流莲花塘至大通江段及洞庭湖水位相继出峰。洪峰水位超警幅度为1.47—2.99米，其中洞庭湖城陵矶站超保证水位0.03米。14日18时，长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位超警0.12—2.76米，太湖平均水位4.44米，超警0.64米。

近期长江防汛压力不会减轻，强降雨落区与前期重叠度高

监利至大通江段及洞庭湖、鄱阳湖水位缓慢回落，是否意味着长江汛情有所缓解？接下来，控制长江流域的雨带会不会北抬？何时北抬？长江流域能否“松口气”？

根据长江委水文局实时水情监测及预报分析：未来几天，干流城陵矶以下江段、洞庭湖区、鄱阳湖区仍将在警戒水位以上维持较长时间。长江委水文局14日12时起将长江中下游干流九江至湖口江段、鄱阳湖区洪水红色预警调整为洪水橙色预警，继续发布长江中下游干流城陵矶以下江段、洞庭湖区、鄱阳湖区、水阳江洪水橙色预警，发布金沙江石鼓江段洪水黄色预警。

“长江流域防汛压力并不会减轻，水位将会继续维持高位，这种状况预计持续到7月下旬，甚至8月中旬。”刘志雨介绍。

中央气象台14日18时继续发布暴雨蓝色预警，预计14日20时至15日20时，四川盆地南部和东部、重庆西部和北部等地的部分地区有大到暴雨，四川盆地东北部和南部等地局地有大暴雨。预计14日至16日，长江流域将再迎强降雨过程。

未来几天，长江流域强降雨落区与前期重叠度高。刘志雨介绍，据气象部门预测，7月中下旬，雨带东段北抬，但长江上中游地区仍有明显降水，尤其是四川盆地东部、长江中下游沿江地区降雨量大，“此前，三峡一直减少出库流量，在拦蓄洪水上发挥了重要作用。目前三峡也面临下泄洪水压力，叠加上中游的降雨，这会对防汛带来新考验”。

“还应注意，尚不能完全排除7月下旬主雨带重回长江流域的可能性。”刘志雨介绍。

受降雨影响，预计从15日开始，长江上游、洞庭湖水系、汉江可能相继出现一次明显的洪水过程，一些河流可能发生超警以上洪水。长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位将较长时间维持高位，退至警戒以下的时间将明显延缓。

国家防办、应急管理部有关负责人介绍，前期江河湖库底水高，堤防临水时间长，再遇强降雨过程，汛情险情灾情可能多发重发，巡查防守和应急抢险压力进一步加大。

水利部提出，接下来，要细化三峡水库调度方案，三峡水库及上游水库群要按照留足防洪库容和下游沿线水位不复涨的要求精细调度。

中央气象台首席预报员马学款提醒，下一阶段，除太湖流域、长江上游流域、淮河流域应做好防汛工作外，部分地区需加强山洪地质灾害防范。

陕西南部、四川部分地区、重庆、湖南西北部以及大别山区、皖南山区为山洪地质灾害气象高风险区，需加强防范工作。

淮河可能发生超警洪水，防汛南北双线作战都不得放松

我国马上就要进入“七下八上”（7月下旬至8月上旬）防汛关键期，汛情如何发展？未来关注的重点流域和地区有哪些？

国家防办、应急管理部有关负责人介绍，当前南方地区汛情持续发展，防汛救灾形势较为严峻；北方地区即将进入“七下八上”防汛最关键阶段。后期随着雨带北抬，北方地区防汛抗洪压力也将有所增加。

马学款表示，未来10天，淮河流域降雨过程频繁，黄河下游降雨日数较多，辽河流域降雨日数较多，海河流域降雨主要出现在7月22日—26日。

刘志雨介绍，淮河可能发生超警洪水，黄河中游、海河、第二松花江、辽河等可能发生区域性较大洪水，防汛形势严峻。

“七下八上”期间，防汛双线作战，都不得放松。一方面长江、太湖、淮河河流的防汛不松劲；另一方面，北方地区也要盯着超标洪水、水库失事、山洪灾害这三大风险。

目前，各地加强监测预报预警、水工程科学调度、堤防水库巡查、隐患排查整改以及抢险技术支撑等工作。

未来10天，台风影响我国的可能性较小

未来一段时间，影响我国的台风会与汛情产生叠加影响、带来更大的洪涝灾害威胁吗？

据预测，未来10天，西北太平洋和南海出现台风的可能性较小。

中国气象局预计，今年7月台风将呈现前期不活跃、后期活跃的阶段性特征。国家气候中心首席预报员王永光表示，之所以会有这样的特点，是因为6月份尤其是6月中下旬的南海夏季风偏弱，今年长江中下游出梅日期可能偏晚。目前的大气环流和气候要素特征，不利于台风在7月上中旬活跃。

中国气象局台风与海洋气象预报中心首席预报员张玲表示，预测台风的活动主要与海洋状况和大气有关。就海洋状况而言，从2019年11月开始，中东太平洋地区出现了一次弱厄尔尼诺事件，而厄尔尼诺事件的出现不利于西北太平洋的台风生成。从大气状况来看，在西太平洋低纬度地区，对流活动呈现不旺盛的状态，且季风带来的赤道西风偏弱，也不利于台风生成。

王永光指出，预计今年下半年（7月至12月）生成台风个数为21—23个，接近常年同期（22个）；其中有6—7个登陆我国，较常年同期（6.4个）略偏多，路径以西北行为主，主要影响我国华南和东南沿海地区，也可能有台风北上影响其他地区。

虽然上半年台风偏少，但今年台风初登陆我国的日期却比常年偏早。

据统计，每年登陆我国的首个台风的平均日期是6月29日。今年台风“鹦鹉”6月14日登陆，比平均日期偏早约半个月。

中央气象台首席预报员高拴柱指出，如果汛情与台风叠加，一般会出现严重的灾情，“但是目前为止没有出现这种不利的天气条件，而且在可预计的未来（7月20日之前）应该也不会有这么不利的条件出现。”

浙江省气候中心高级工程师毛燕军介绍，今年浙江入梅时间早，梅雨量明显偏多，雨带主要呈现浙西和浙北地区多、浙东南少的特点。记者从浙江省气象局了解到：预计今年影响浙江省的台风接近常年或偏多（常年为3.3个），8、9月偏多的可能性较大。

根据浙江温岭市防汛抗旱指挥部研判，今年防汛防台形势严峻。“虽然疫情对我市的防汛防台工作带来一些影响，但从今年二季度起，我们争分夺秒抢抓进度，确保了台汛期各项防汛防台举措落实到位。”温岭市应急管理局党委书记、局长邵连华介绍。

在遭遇台风较为频繁的浙江宁波象山县，象山县防指办主任张新德告诉记者，连日来全县各乡镇街道工作人员已经在为相关工作做准备。

气象专家提醒，无论是否出现叠加影响，台风到来时都应注意防御，不能存在侥幸心理。

（综合赵贝佳、王浩、丁怡婷、范昊天、窦瀚洋、泮永翔报道）

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 14 版）