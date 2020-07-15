中考在即全城“护航” 反复检查精益求精

2020年北京中考将于7月17日-19日进行，考务组织由人大附中经开校、北京亦庄实验中学、北京市中芯学校组成，人大附中经开校作为经开区考点校，共开设31个考场，进行169场次考试，全区共计543名学生在该考点进行中考。

为确保经开区首次北京市高级中等学校招生考试组织工作顺利进行，近日，经开区多部门联动，为广大考生营造良好的考试环境。

精心 全力做好准备

为确保疫情期间中考顺利进行，经开区社会事业局按照经开区2020年中考疫情防控实施方案，指导学校做好考场考务实施方案，对各项服务保障工作做了整体指导和督察；协调120急救车、消杀公司、消防车、挡雨棚等后勤保障，为考生家长老师提供安全放心的考试氛围。

同时，经开区平安建设办公室结合考点周边治安形势和特点，强化举措，全力做好中考期间校园周边治安巡逻防控工作，提升师生和人民群众安全感和满意度。

经开区平安建设办公室协调内保、巡防大队、派出所等单位，按照疫情防控期间学生中考专项勤务方案，全面打压校园周边犯罪空间，维护考场周边秩序。

“我们采取打时间差、错时上岗等方式，组织当班巡逻小组考试当天上午7-12时，下午1-5时时间段，加大考点周边主控区域及人流量大、人员密集场所的中考师生必经路线巡逻。”经开区巡防大队的负责人介绍道。

为提高巡逻工作的针对性，确保取得事半功倍的效果，巡防队派专人对考点周边实时视频监控，实施线上线下高效结合，有针对性地开展考点周边巡防工作。除了加强巡逻之外，巡防队还强化警情研判。

安心 反复检查精益求精

区内首设中考考点，相关准备工作的重要性不言而喻，为确保万无一失，经开区社会事业局除与学校沟通考点准备工作外，还要完成中考保障工作方案，对接大兴教委落实考点工作人员考前培训、考点考务员材料等工作。

因今年形势特殊，为此，北京市要求全体考试工作人员在考前7天内进行核酸检测。对于考生核酸检测不做统一要求。为此，7月14日，经开区社会事业局协调区内检测机构资源，对涉及区内此次中考工作的近300位考务人员进行核酸检测采样。此外，考试用桌椅、考场空调、考点环境等考点内的每一处都被社会事业局的工作人员仔细检查。

静音 营造良好考试环境

为了给考生营造安静、有序的考试环境，北京经开区全力做好中考服务保障工作，确保考点周边交通秩序良好，避免车辆、人流等带来噪音污染，为此，经开区再次开启“静音模式”，为广大考生营造安静的考试环境。

人大附中经开校周边围绕着多个小区商圈，为做好考点周边的禁噪工作，经开区综合执法队员先后走访其周边酒店超市等容易产生噪音的商户，对商户负责人进行责任告知。要求商户禁止一切商业叫卖，并在考试期间自行做好噪音防范。

为确保中考期间“静音”行动宣传，经开区开发建设局对考点周边200米范围内在建工地进行监督检查和管理，并检查考点周边200米范围内建筑工地的建设单位、施工单位和监理单位安全生产责任制落实情况。

与此同时，为了督促在施工地做好静音工作，荣华执法队约谈片区内各工地负责人，为其讲解中考期间噪音管控的相关要求。要求在施工地，在考试期间停止一切施工行为，严禁施工噪音的产生，为广大考生营造舒适的备考环境。

通畅 考点周边无阻通行

为保障中考期间考点周边交通安全有序畅通，最大限度服务考生顺利出行，经开区交通大队提前勘察学校周边交通条件，并制定道路交通秩序维护工作方案，科学部署警力，全面保障中考顺利进行。

“中考期间，在人大附中经开校北门及上下游路口、亦庄体育中心入口、西环路的上下游路口我们分别安排了带队领导、民警、协管员进行交通秩序的维护疏导工作。”经开区交通大队负责人告诉记者，目前已经完成学校周边交通环境、信号灯等排查工作，并进行了具体部署。

同时，天华路中队近期将重点对考点及周边道路的违法停车和妨碍交通的违法行为进行联合执法检查，全面加大对影响秩序环境和存在隐患的违法行为的整治力度，有效净化考场周边交通环境。（融媒体中心记者 于晓玲 张泉 刘娜 郑旎 范维娜 王洪伟）