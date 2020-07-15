北京：企退人员养老金增额今日补发到位

昨日，北京市人力资源和社会保障局发布2020年社会保障待遇集中调整方案，包括企业和机关事业单位退休人员养老金、居民养老金、工伤保险定期待遇、失业保险金均上调，惠及全市近397万人。北京青年报记者了解到，最受关注的企退人员基本养老金从1月1日起补发，补发金额今日到账。

养老金调整自1月1日起计算

本市自2020年1月1日起，继续为企事业单位退休人员调整基本养老金，预计惠及302万人。此次企退人员养老金调整方案，采取的仍是定额调整+挂钩调整与适当倾斜相结合的办法进行。

定额调整针对2019年年底前企业退休人员，每人每月增加50元。挂钩调整方面，缴费年限满10年及以上者，每满1年每月增加3元。缴费年限不满10年的（不含建设征地农转工退休人员），每人每月增加30元；缴费年限不满15年的建设征地农转工退休人员，每人每月增加45元。

调整还与养老金水平挂钩。以2019年本市居民人均可支配收入水平（5646元）为基准线划分两档，5646元(含)以上的每人每月增加30元，5646元以下每人每月增加65元。针对少数退休人员按与养老金水平挂钩调整后低于5711元的，还将进行差额补足。

在普惠基础上适当倾向高龄人群

针对企退人员养老金，本市还向几类特殊人群进行适当倾斜。对在2019年12月31日（含）之前已经年满65周岁及以上的高龄退休人员，在按照上述办法进行调整后，再次享受四档倾斜政策：65至69周岁的退休人员每月再增45元，70至74周岁每月再增55元，75至79周岁每月再增65元，80周岁以上每月再增75元。在此基础上，继续对65岁以上退休人员中缴费年限满30年的每人每月再增加5元。

市人力社保局强调，此次调整将从1月开始补发，今日补发到位，到账的共有2笔钱：一笔是补发今年1月至6月调整额，一笔是7月当月养老金。

此外，本市机关事业单位2019年年底退休人员养老金也将按定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法和调整标准进行调整，并于7月底前发放到位。

城乡居民养老保障人均月增20元

本市从2020年1月1日起,调整城乡居民基本养老保险基础养老金和老年保障福利养老金标准。

对2019年12月31日前已领取基础养老金及享受福利养老金人员，自2020年1月1日每人每月增加20元。本市城乡居民基础养老金人均月领取标准达到830元，福利养老金人均745元。2020年1月1日起新增领取城乡居民基本养老保险待遇的人员，基础养老金标准为每人每月820元；老年保障福利养老金标准为每人每月735元。预计7月底前发放到位。

截至目前，本市已连续10年12次调整了城乡居民养老保障待遇标准。2020年全市享受基础养老金的平均人数为54.83万人，享受福利养老金的平均人数为35.97万人，此项政策惠及90.8万人。

工伤保险定期待遇最高月增420元

北青报记者了解到，2020年本市还将继续调整工伤保险定期待遇。其中，一至四级工伤人员根据伤残等级，伤残津贴每人每月分别增加一级伤残420元，二级伤残390元，三级伤残360元，四级伤残330元。同时，工亡人员供养亲属抚恤金也有所调整，每人每月增加200元。工伤人员伤残津贴和工亡人员供养亲属抚恤金调整，自2020年1月1日起执行。

另外，用人单位未安排工作的五、六级工伤人员，用人单位应当为其增加伤残津贴，每人每月增加额不得低于220元。因生活护理费计发基数暂未公布，待公布后另行发布。

失业保险金本月起每档上调110元

除了上述调整，2020年本市失业保险金标准也在现行基础上每档上调110元。此项调整自2020年7月1日起执行。

其中，累计缴费时间满1年不满5年的，失业保险金月发放标准为1816元；累计缴费时间满5年不满10年的，失业保险金月发放标准为1843元；累计缴费时间满10年不满15年的，失业保险金月发放标准为1870元；累计缴费时间满15年不满20年的，失业保险金月发放标准为1897元；累计缴费时间满20年以上的，失业保险金月发放标准为1925元。

释疑

2020年最低工资标准为何暂缓调整？

疫情影响下，北京出于怎样的考虑上调退休人员养老金？对此，市人力资源和社会保障局相关负责人指出，今年本市继续调整四项社保待遇，调整方案都是按照国家的相关部署，在国家规定的幅度内研究制定的。在当前财政收入放缓，实施社会保险费阶段性减免政策使养老金基金收支压力进一步加大的背景下，适当提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金，充分体现了党中央、国务院对广大退休人员的关心。“当然，北京也面临着一些困难，但仍然不折不扣实施调整，也是因为北京的社保基金有这种支撑能力，大家可以放心！”该负责人说。

上述负责人介绍，考虑到疫情对经济社会的影响，在与市总工会、市企联、市工商联协调劳动关系的三方四家进行了共同研究后，并报上级主管部门批准同意，2020年本市最低工资标准暂缓调整。“国家《最低工资规定》也明确最低工资标准可每两年调整一次，去年7月1日本市最低工资标准进行了调整，今年继续执行这一标准。这次最低工资标准暂缓调整，我想既是考虑企业当前面临的困难，也是为了保护职工收入的稳定。”

北青报记者了解到，今年全日制从业人员的月最低工资标准继续为2200元，非全日制从业人员的小时最低工资标准继续为24元，非全日制从业人员法定节假日小时最低工资标准继续为56元。

本组文/本报记者 解丽