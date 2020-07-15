学会用平稳心态度过“特殊”暑假

暑假来临，受疫情影响，同学们在上个学期经历了线上、线下学习的变化和调整之后，终于迎来暑假，但今年暑假不能像往年一样外出旅游、亲朋欢聚，怎么能够让孩子们以一个平稳的心态度过假期？

专家观点

北京永乐店中学心理咨询室老师杨贵侠：假期里，同学们首先要保持乐观心态，科学看待疫情,从正规、官方渠道了解疫情消息,不信谣,不传谣。若出现不良情况，和家人一起积极配合有关调查,在疫情面前做负责任的合格公民，不让疫情过多影响心情,健康情绪是当下的第一免疫力。

同时，尝试学会自我管理。要保持运动。运动不仅有助于增进人的身体机能,还可以帮助减少精神紧张,增加愉悦心理。居家生活仍然可以有多种运动方式,如跳绳、做操、瑜伽等。此外，要学会主动休闲。利用较长的假期,不妨做一些自己平时想做而没有时间做的事,比如下棋、烹饪、手工等等，在主动休闲中,感受到内心的宁静和愉悦。

同学们还要合理计划,有效率地学习。给自己列一个令自己感到愉悦而有收获的居家学习与生活清单,并坚定地执行。有效率地完成作业、拓展阅读、练习字帖、适当预习新课等都是不错的选择。

合理作息也很重要，同学们要在假期中保持良好的学习、生活节奏。疫情打乱了正常的生活秩序,但正好也是对自我管理能力的一次考验和锻炼。在充分休息的同时,要避免昼夜颠倒、睡懒觉、沉迷电视或网络的行为,尤其要管理好自己使用手机的时间,保持合理有序的作息节奏。

值得关注的是，同学们要学会在假期中促进身心成长，面对无情的疫情,迫使大家直面生命的短暂易逝,重新思考生命的价值和意义，更加珍惜生命、敬畏生命、热爱生活,树立生命至上、健康第一的观念。

同时，在疫情应对中,应学习更多的健康知识和技能,养成良好的健康意识和行为习惯，如勤洗手、多通风、合理作息、健康膳食,不食用野生动物及来路不明的食物。

此外，停下外出的脚步,居家时光也是美好的。阅读、绘画、弹琴、唱歌、体育锻炼、学习新的家务技能……合理安排好自己的时间,尝试着和自己独处,也是一种内在成长。

交流是有效的释放情绪的方式。在假期中，遇到问题还要学会寻求支持系统,积极交流倾诉。小伙伴是最好的交流对象，父母、亲人是最大的保障，要多谈心交流。如果你感觉不能自我有效调整时,可寻求专业的心理支持。

文/本报记者 武文娟