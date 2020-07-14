两部门：开展电子烟市场专项检查 全面清理互联网电子烟售卖

人民网北京7月14日电（董童）据国家市场监督管理总局官网消息，为进一步保护未成年人免受电子烟侵害，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局制定了《电子烟市场专项检查行动方案》（以下简称“方案”）提出，通过专项检查，以更加严格的监管措施、更加严厉的治理手段，全面清理互联网电子烟售卖，全面强化对互联网平台的监管，切实保护未成年人身心健康。

方案显示，检查共包括三项内容：一是包括开展互联网电子烟信息全面清理。包括全面清理互联网电子烟销售，防止改头换面、变相销售；全面清理短视频、自媒体等社交平台电子烟销售行为，依法采取必要处置措施。全面清理互联网虚假违法电子烟广告；推动落实和强化互联网企业主体责任，督促平台建立自主清理机制；推动落实和强化电子烟企业主体责任，不得通过自建网站、公众号、小程序、短视频等各类线上方式销售电子烟；敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

二是开展电子烟实体店全面检查。严肃查处向未成年人售卖电子烟行为、电子烟实体店发布虚假违法电子烟广告行为，全面检查电子烟实体店落实明示承诺要求，采取有效年龄核验措施以避免未成年人购买等情况。

三是开展电子烟自动售卖机等新型渠道全面检查。重点检查自动售卖机等各类新型销售渠道销售电子烟行为，全面清理中小学周边、少年宫等未成年人集中区域电子烟自动售卖机；电子烟以赞助冠名等推广形式诱导未成年人购买吸食问题。

方案明确，各省级烟草专卖局，各省、自治区、直辖市市场监督管理局（厅、委）（以下简称两部门）要成立专项工作联合行动小组，建立联合研判机制、约谈机制、执法机制和治理机制，统一负责辖区内专项检查行动的实施推进。

方案要求，各地烟草专卖、市场监管部门要依法履责，各级烟草专卖部门要加大对电子烟产品的监管力度，加强对通过互联网推广和销售电子烟行为的监测，绝不能使电子烟成为监管的真空区域、危害未成年人身心健康的灰色地带；要周密部署、分类推进，各级烟草专卖、市场监管部门要主动作为，依法把电子烟管住。电子烟市场活跃和问题严重地区要深入分析研判，实施精准治理。中小学校园等未成年人密集区域，要密切关注各类改头换面的趋势和问题，防止电子烟危害未成年人问题死灰复燃。要注重宣传、营造氛围，加强对典型案例的曝光、对电子烟危害的报道、对监管政策的宣传，广泛张贴“禁止向未成年人售卖电子烟”警示标示，营造全社会共同监督、共同治理的良好氛围。要加强督导、及时总结，注重对典型做法、经验的总结提炼，及时弥补电子烟治理中存在的短板，有效发挥系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的效能。