北京：9月1日开学目前没有变化 会按照防疫要求动态调整

人民网北京7月14日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第151场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕就9月份中小学是否能如期线下开学的问题进行回应。他表示，9月1日开学目前没有变化，会按照防疫要求动态调整。“即使是没有疫情的情况下，原本各校各年级返校的时间也会有错峰，比如新生提前到校报到等。”他说。

同时，各区各校要认真总结疫情发生以来线上线下教学、校园疫情防控等经验，做好2020年秋季学期开学返校前各项准备工作。李奕表示，特殊的暑假不是意味着孩子足不出户，在做好防护的前提下，鼓励孩子适度户外锻炼，开展户外活动。

李奕表示，希望广大群众不信谣、不传谣，按照教育部门和学校正式通知要求，共同做好今年暑期和秋季学期开学返校相关工作。