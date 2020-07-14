首届“新高考”结束后，我省高三考生长期紧绷的神经放松下来，开始进入“暑期模式”。海南中学心理高级教师陈玲提醒，高考生要学会科学规划考后生活，学会悦纳自我，积极展望未来。

考后众生相，你是哪一种？

据了解，高考结束后，考生们表现出不一样的生活状态。有些考生积极规划暑期学习和生活；有些考生完全放松下来，通宵玩游戏或外出聚会，陷入了过度娱乐、疯狂玩耍的状态；有些考生则对高考成绩忧心忡忡，出现了焦虑、失眠症状；有些人失去了奋斗目标，对未来感到困惑迷茫。

“每年高考后，都有考生会陷入考后不分昼夜狂欢或忧心忡忡的不良状态。其实，高考只是人生的一段旅程，高考结束意味着新的开始。考生应以积极心态展望未来。”陈玲说。

据介绍，部分考生自我感觉在高考中表现不佳，考后出现了懊恼、沮丧等负面情绪。他们考后闭门不出，不愿和亲人朋友交流，情绪沉到谷底。“面对这种情况，家长千万不要指责孩子，要积极陪伴并引导孩子面对现实，帮助孩子调整认知和自我评价标准，告诉他们‘高考只是人生的一次挑战。高考失利并不代表人生彻底失败’。同时，帮助孩子做好接下来的发展规划，不让他们陷入孤立无援的状态。”陈玲表示。

有关专家提醒，高考成绩公布前，很多考生会出现轻微的焦虑症状，这是正常的。但是，如果焦虑失眠症状持续加重，应及时向专业人士咨询。

开启人生新篇章

今年，受新冠肺炎疫情防控影响，2020届高三考生遭遇了开学延迟、网上授课、高考延迟等多重变化。我省考生首次面对“新高考”的考验。

“在疫情防控中迎接‘新高考’，这是一段难得的人生经历。考生应对自己在备考过程中付出的努力给予肯定，并用坦然的心态开启人生新篇章。”陈玲表示，缺乏目标和规划，会让人陷入无聊、懒散甚至胡思乱想的消极状态之中。明确的目标和积极的行动，可以让考生的考后生活更有意义。考生可从以下方面，积极规划暑期生活：

第一，认清自我，提前谋划，科学填报高考志愿。今年是我省高考综合改革落地之年，录取依据、志愿设置等都有较大变化。面对众多变化，考生和家长要提前做好准备，认真研究相关政策。

第二，梳理个人物品，让高中生活有始有终。可以将一些高考备考资料赠送给学弟学妹，帮助他们更好地应对高考。

第三，积极投入新的学习，特别是英语学习。良好的英语能力，对未来考研、出国留学都有很大帮助。此外，还可以根据个人兴趣，学习驾驶、烹饪、器乐和画画等。

第四，参加体育运动，提升个人身体素质，磨炼意志力。

第五，加强课外阅读，积极涉猎自己感兴趣的课外知识，为未来的发展奠定基础。

第六，积极从事志愿服务和公益活动。

第七，陪伴家人朋友，用自己的行动表达对亲人的感恩之情。（记者 徐珊珊）