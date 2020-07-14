随时随地的“中医会诊”

“有一名集中医学观察人员出现发热，体温最高达到38.3℃。已在医院发热门诊排除了新冠肺炎，但仍发热不退……观察点请求中医会诊！”晚上9时许，北京市中西医结合医院脑病科主任冯学功，接到海淀区中医药管理办公室的“会诊邀请”，他赶紧调试好设备，开始远程会诊。自新发地市场聚集性疫情发生后，这种随时随地的“会诊”，冯学功已完成了28人次。

杨女士因淋雨着凉，刚到集中医学观察点，就发烧了，虽然排除了新冠肺炎，但持续发热仍让她焦虑紧张，甚至难以入眠。

通过实时视频，冯学功仔细检查了杨女士的舌象，又询问了症状，他耐心地安慰杨女士，“放轻松，您就是不小心着凉了，吃点药很快就能好……”当晚11时30分，杨女士就收到了药，服药第二天，她的症状明显好转。

集中医学观察，是阻断疫情传播的有力措施。但相关人员进入观察点进行集中医学观察时，往往比较紧张，不少人出现失眠、烦躁、心慌、消化不良，甚至发热等症状。为帮助他们缓解症状，平复情绪，海淀区每个集中医学观察点，都配备了一名中医专业人员。

冯学功是海淀区新冠肺炎防控中医专家组组长，他的微信中，有好几个会诊群，“会诊邀请”随时出现，有不少是发生在半夜。冯学功总是第一时间响应，“能够运用中医药的独特优势，帮助集中医学观察人员顺利度过这段特殊时期，我觉得很有意义，辛苦一些也很值得！”

7月9日，冯学功收到一条微信，“冯医生，我们爷俩今天结束观察，能回家了！这些日子没发病，庆幸之余，更要感谢您的照顾！”冯学功瞅着微信，开心地笑了。

这是一对父子，孩子的妈妈确诊新冠肺炎，父子俩作为密接者，住进集中医学观察点。通过远程会诊，冯学功发现父子俩痰湿之象较明显，就给他们开了化湿利咽解毒的中药方。服药后，父子俩症状明显减轻，多次核酸检测也是阴性，两人终于放心了。

不仅仅是远程会诊，中医专家还为集中医学观察人员进行个体化辨证，调理体质，增强抵抗力，并通过心理辅导、穴位按摩、练习八段锦，帮助他们放松身心，顺利度过集中医学观察期。(记者 刘欢)