别把人流不当回事!女性朋友要牢牢记住这几点

无论是意外怀孕还是因为某些原因不得不终止妊娠，“人工流产”这个词总是会吓到广大女性朋友，这一用于终止妊娠的手段不仅会对女性的身体造成伤害，还会影响女性心理健康。那么，如果不幸需要使用到这一医疗手段，我们应该在手术前后注意哪些问题，以降低对身体的伤害呢？

人工流产前，请做好这些准备：

1、不要同房。因为同房会导致阴道某些细菌上行感染，导致人工流产之后感染细菌。

2、放松心情。尽管人工流产存在一些并发症和危害，但是现在医学已经进步了，有包括超声监视下人工流产等新技术、新措施的应用，使手术风险降低很多，所以要放松心情，相信医生。

3、当天早晨最好不要吃东西。因为现在的人工流产多半是无痛的，会使用麻醉药，需要进行麻醉的手术要求术前不吃东西。

4、如果生殖道有炎症，医生会根据情况提前开药，保证生殖道清洁程度到达要求，这种情况谨遵医嘱即可。

人工流产后，这些务必注意：

1、减少活动，适当休息。曾经有很多广告让大众产生了人工流产“安全无痛”的误导，但不要认为人工流产只是一个小手术，甚至术后就继续正常工作和生活，还是应当多休息，帮助身体恢复。

2、不要洗盆浴。术后一个月左右的时间内，不要洗盆浴，这是因为盆浴会使一些不太干净的水进入体内。

3、不要同房，甚至术后一个月内都应该避免同房。术后同房这一行为导致的危害在临床屡见不鲜，特别是在人工流产后不久就怀孕，这种情况下的妊娠是“要不得”的，而且对女性来说损害更大。

人工流产并非如一些广告所言，真正的安全无痛。作为一种终止妊娠的医学手段，或多或少都会对生理、心理造成伤害，需要在手术前后多多注意，把伤害降到最低。

受访专家：北京协和医院妇产科主任医师谭先杰