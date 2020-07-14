农业农村部：6月份能繁母猪存栏27个月来首次同比增长

据农业农村部网站消息，进入6月份，猪肉价格在之前连续下降3个多月后又出现上涨，生猪生产供应形势受到广泛关注。农业农村部畜牧兽医局有关负责人指出，6月份生猪生产恢复延续了之前的好势头，能繁母猪存栏实现同比增长3.6%，这是自2018年4月份以来首次实现同比增长，是一个重要拐点。

该负责人表示，今年以来，生猪生产持续加快恢复，新建猪场多，补栏增养快，非洲猪瘟疫情得到有效控制，生产恢复进度好于预期。从生产方面看，生猪出栏上市量正在逐步增加，市场供应偏紧的情况会随之缓解，不大可能再次出现价格持续大幅上涨的局面。

该负责人介绍，从农业农村部监测的情况看，6月份生猪生产恢复延续了之前的好势头，而且出现了一些重大的积极变化。

一是基础产能上得快。从去年10月份以来，能繁母猪存栏已经连续9个月环比增长，与去年9月份相比增长了28.6%。其中，最突出的一个标志，就是6月份能繁母猪存栏量同比开始增长。6月份能繁母猪存栏实现同比增长3.6%，这是自2018年4月份以来首次实现同比增长，是一个重要拐点。

二是养殖场户生产积极性普遍较高。据农业农村部对全国规模猪场全口径监测，上半年有6177个新建规模猪场投产，去年空栏的规模猪场有10788个复养。散养户补栏积极性也在恢复，4000个定点监测村小散养殖户生猪存栏和能繁母猪存栏连续5个月增长。

三是补栏增养势头好。新冠肺炎疫情稳定控制后，种猪和仔猪调运量逐月增加。据生猪检疫出证数据，6月份跨省调运仔猪120.5万头、种猪20.5万头，分别比上月增长41.6%和14.5%。

该负责人称，总的看，产能恢复的速度好于预期。按农业农村部监测数据估算，6月末全国生猪存栏大约在3.4亿头左右，比去年年底增加近3000万头。

该负责人表示，6月份以来猪肉市场价格上涨属于消费拉动型上涨，供需两方面都在增加，但消费增加更快。从供应方面看，3月份以来，生猪出栏量连续4个月环比增长，其中6月份出栏量比5月增长6.5%，比2月增长36.7%。今年前5个月进口猪肉172.4万吨，同比增长146.2%。从消费方面看，随着新冠肺炎疫情得到有效控制，餐饮业恢复经营，工厂复工，学校复课，猪肉消费潜力得到充分释放。据国家统计局数据，3月份全国餐饮收入同比下降46.8%，5月份降幅已收窄至18.9%。预计后期餐饮业猪肉消费仍将保持增长势头。一般来说，每年6-9月份猪肉价格都会出现季节性上涨，今年叠加新冠肺炎疫情得到有效控制后的消费增长，上涨压力可能会更大。另外，南方部分地区强降雨对生猪生产及产品调运产生了一定的影响，也推高了局部地区猪肉价格。

该负责人说，当前生猪生产持续恢复向好，为后期增加市场供应提供了有力支撑。目前，生猪存栏和仔猪供给量已连续5个月恢复性增长，预示7月份以后可出栏的商品肥猪将会逐步增加，猪肉市场供应将持续改善。同时，今年猪肉进口预计比去年增加100万吨以上，禽肉产量增加120万吨以上。综合分析，三季度之后猪肉供应紧张的局面将逐步缓解，下半年猪肉市场供应总体是有保障的。

该负责人表示，猪肉是重要的民生产品，农业农村部按照党中央、国务院决策部署，把恢复生猪生产作为今年农业农村工作的重大任务，强化责任落实，狠抓政策落地，妥善应对新冠肺炎疫情影响，抓大场带小户加快补栏增养，持续加强非洲猪瘟防控，取得了明显成效。但是也要看到，后期生猪稳产保供任务依然艰巨，要持续加大工作力度，努力保持生猪生产恢复的良好势头。

一是进一步抓好责任落实。近期农业农村部将联合发展改革委等部门开展生猪稳产保供工作和相关政策落实情况督查，对标检查每个省的半年目标任务完成进度，压实地方责任。

二是进一步促进政策落地。农业农村部将会同有关部门落实好生猪养殖用地、抵押贷款试点和环评等政策措施，尽快将补助资金兑现到场到户。

三是进一步加强指导服务。指导生猪规模养殖场改善基础设施条件，加快项目建设进度，尽快形成产能。通过龙头企业带动、财政资金扶持、实用技术培训等多途径支持中小养殖场户加快补栏增养。

四是毫不松懈抓好非洲猪瘟防控。继续严防严控，落实落细常态化防控措施，继续开展重点区域和场点全覆盖入场采样检测，强化出栏检疫、屠宰监管和病死猪无害化处理等措施，阻断疫情传播渠道。