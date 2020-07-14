福建泉州：污染天气减排分类管

本报电 （记者邵玉姿）为合理削减工业企业污染物排放总量，日前，福建省泉州市对重点涉气工业企业实行污染天气应急减排分类管控，建立污染天气下清单化的调度机制。

据了解，泉州市重点涉气工业企业是指建陶、石化、铸造、制鞋、家具制造、树脂工艺品制造、藤铁工艺品制造、包装印刷、塑料制造、工业涂装等行业。根据涉气工业企业工艺装备水平、污染治理设施、无组织排放管控、监测监控水平、排放限值、运输清洁化程度等环节，将重点涉气工业企业分为三类：白色企业、灰色企业和黑色企业。原则上，白色企业指工艺水平先进、治理设施完善、全流程大气污染物能实现超低排放的企业；灰色企业指工艺水平一般、治理设施基本完善、大气污染物能稳定达标排放的企业；黑色企业指工艺水平落后、治理设施简陋或未正常运行、大气污染物无法稳定达标排放或未完成综合治理任务的企业。

在污染天气应急管控时，泉州市生态环境部门把控制重点放在黑色企业和灰色企业上，分类施策、精准管控。在发生污染天气时，白色企业不作为减排重点，可照常生产；灰色企业应实行错时生产、限制生产；黑色企业应实施错时生产、错峰排放、限制生产甚至停产。