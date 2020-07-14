农业农村部：三季度后 猪肉供应紧张局面将逐步缓解

农业农村部13日消息，农业农村部畜牧兽医局有关负责人表示，当前生猪生产持续恢复向好，三季度后猪肉供应紧张的局面将逐步缓解，下半年猪肉市场供应总体有保障。

该负责人表示，今年以来，生猪生产持续加快恢复，新建猪场多，补栏增养快，非洲猪瘟疫情得到有效控制，生产恢复进度好于预期。生猪出栏上市量正在逐步增加，市场供应偏紧的情况会随之缓解，不大可能再次出现价格持续大幅上涨的局面。

该负责人介绍，6月能繁母猪存栏同比增长3.6%，是自2018年4月份以来首次实现同比增长，是一个重要拐点。

该负责人说，目前猪存栏和仔猪供给量已连续5个月恢复性增长，预示7月份以后可出栏的商品肥猪将会逐步增加。同时，今年猪肉进口预计比去年增加100万吨以上。综合分析，三季度之后猪肉供应紧张局面将逐步缓解。（记者 林远 北京报道）