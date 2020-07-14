中国科学家揭示肺腺癌分子全景

本报上海7月13日电 （记者姜泓冰）日前，中国科学家首次从蛋白质水平系统描绘了肺腺癌的分子图谱，并发现了与病人预后密切相关的分子特征，特别是发现了中国人群肺腺癌两个主要基因突变人群的蛋白质分子特征。该成果已在国际学术刊物《细胞》（Cell）正式发表。

肺癌是我国乃至全世界发病率和死亡率最高的恶性肿瘤。每年肺癌发病人数中，肺腺癌约占其中一半。全景绘制肺腺癌人群蛋白质分子图谱，对于肺腺癌病理机制的深入认识，疾病诊断生物标志物与药物治疗靶点的发现，以及实现更精准的肺腺癌分子分型和治疗方案的制定等具有重大科学意义。

中国科学院上海药物研究所谭敏佳研究员团队联合军事科学院军事医学研究院、国家蛋白质科学中心（北京）贺福初院士团队、汪宜研究员团队，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院程书钧院士、肖汀研究员团队，上海交通大学李婧教授等科研团队参与研究。研究人员对103例临床病人的肺腺癌和癌旁组织进行了蛋白质表达谱和磷酸化翻译后修饰谱的深度解析，最终共鉴定到11119个蛋白产物和22564个磷酸化修饰位点，同时整合临床信息和基因组特征数据分析，深度构建了基于蛋白质组的肺腺癌分子图谱全景。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 12 版）