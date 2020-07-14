中小学陆续开启暑假模式 防溺水、防疫情

随着高考正式落幕，7月11日，北京市百万中小学生也正式迎来暑假。对家长来说，2020年春季学期史无前例的短，家中的“神兽们”好像只是寒假和暑假中间抽空去了趟学校。

关于“什么时候开学”的讨论刚结束，一些地方的中小学生已经开始了暑假。“神兽”再次出笼！家长：让我缓缓……

暑假时间到！

7月各地陆续放假 不少地区暑假缩水

炎热的七月，流金铄石，不少地区已经开启“暑假模式”。

7月11日，北京的中小学和合肥的义务教育阶段学校正式放假。秋季学期将于至9月1日开始，暑假时长共52天。紧接着，郑州市小学到高中学段的学生、深圳市小学生在7月12日迎来暑假，深圳的中学则在7月18日开始放假。

受疫情影响，河北省石家庄、唐山的暑假时间有所调整。两地的小学一至三年级本学期不再返校，直接放假。小学四至六年级，初中、普通高中、中职学校非毕业年级分别于6月21日、6月22日放假。

在各地宣布春季学期返校时间推迟时，曾有不少人疑问，是否会压缩暑假时间来弥补缺失的课时。目前来看，大部分地区的放假时间和往年相似。截至7月上旬，厦门、济南、杭州、南昌等多地的小学生已经进入“暑假模式”。

就秋季学期开学时间而言，大部分地区将在8月31日、9月1日迎来大批学生返校。对于一些地区的高年级同学来说，为了不耽误学习进度，他们的暑假时间有所“缩水”。

山东济宁、德州的高中年级均在8月3日放假，比往常减少了近一个月的时间。海南省各地中学也于8月10日起放假，9月1日秋季学期开学。

对于广东河源的2021届高三学生而言，放暑假的心情可以说是经历了“过山车”式的变化。

5月，广东省河源市教育局曾发布《关于调整河源市中小学2020年春季学期校历的通知》，称河源市义务教育阶段学校、普通高中学校2020年春季学期暑假开始时间均为7月26日，2021年高三应届毕业生如无特殊情况，按规定于8月1日返校开学上课。暑假仅有短短的6天。

不过，半个月之后，河源市教育局调整了这一安排，要求确保2018级高二年级暑假至少有两周休息时间，该年级不早于2020年8月10日开始上课，暑假时间也因此有所延长。

假期得警惕！

防溺水、防疫情 教育部建议不进行长途旅行

以往，不少学生会在暑假外出游玩、开拓眼界。不过，今年比较特殊，在全球疫情尚未稳定的当下，教育部建议暑期师生要减少不必要外出，原则上不跨省域长途旅行。

教育部体卫艺司司长王登峰对媒体表示，要细化暑期校园管理和人员管控方案，留校学生出入校门须实行严格登记制度和体温检测制度，学生公寓实行封闭管理，执行晨午晚检制度。

此外，还要“一人一档”制定离校学生信息台账，逐人发放离校通知，向学生、家长告知离校注意事项和暑期居家疫情防控要求，确保离校学生底数清、返家行程可追踪、家校协同有反馈。

“暑期校外师生要减少不必要外出，原则上不前往国外和国内中高风险地区、不跨省域长途旅行，确需离开居住地的，须向学校报告。”王登峰说。

暑假来临，天气炎热，溺水事件也进入高发期。湛江高考生被海浪冲走遇难、百色平果市7岁儿童溺水身亡……诸如此类的事件近期多有发生。

6月30日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于开展教育防范学生溺水专项行动的通知》，要求各地集中组织一次暑期“教育防范学生溺水专项行动”。

通知要求学校要上一堂防溺水专题课，并开防溺水专题家长会，督促家长切实担负起监护责任；同时，努力开设游泳课教会学生游泳技能，基本掌握自救自护方法。

在此基础之上，海南省还对学生防溺水工作现状进行了研究分析，对留守儿童、以及缺乏监护人监管且喜欢游泳戏水、户外探险的学生建立重点关注台账，以容易发生溺水事故的区域、人群、时段为重点，建立安全教育提醒机制，并通过家访、家校联系卡、电话回访、家长责任书等七种方式，提醒家长加强对孩子的监护教育。

学校方面也在课程设置上做出了安排。山东滨州阳信县一学校投资300万元，打造了一个中小学生防溺水安全教育基地，并向全县各级各类学校开放。老师通过理论与实操相结合，给学生和家长普及防止溺水的有关安全知识。

暑假是“弯道超车”时机？

多地明确严禁学校组织奥赛班 不得违规补课

暑假是孩子休整、放松的时间，但也是一些家长心中“赶超”其他的人的“黄金期”，不少人会在假期给孩子报名花样繁多的补习班，填满整个暑假。对此，各地已出台了相应的措施，对补课乱象进行整治。

江西省教育厅7月9日下发通知，对严禁中小学校暑假违规补课违规收费作出专门部署，并公布暑期违规补课收费举报热线。

江西省教育厅要求，除高三年级外，全省中小学校一律不得组织学生集体补课或上新课，不得举办学科培训班、特长班、奥赛班、提高班等；严禁在职中小学教师组织、推荐和诱导学生参加校内外违规补课；严禁在职中小学教师参加校外培训机构或由其他教师、家长、家长委员会等组织的违规补课。

山东省泰安市教育主管部门也将在暑假期间，开展全市校外培训机构规范办学情况集中检查。

暑假期间，泰安市教育主管部门将重点检查校外培训机构是否做到“亮证办学 ”、是否对照《泰安市校外培训机构负面清单》明确的40条“禁令 ”逐项落实。严禁校外培训机构聘请在职教师有偿补课，严禁组织学生集体超前学习。

此外，湖北、山东、河北等地的一些学校，还召开了专题会议，教师们签署承诺书，拒绝有偿补课。(完)