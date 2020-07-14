应对气候变暖面临更大挑战

世界气象组织日前发布的最新气候预测报告指出，2019年是全球有气温记录以来第二热的年份，仅次于2016年。由于温室气体水平持续上升，新的“史上最热年度”可能在5年内出现。世界气象组织警告称，实现应对气候变化《巴黎协定》确定的温控目标面临巨大挑战。

世界气象组织总部设在瑞士日内瓦，是联合国关于天气、气候和水文研究的权威机构。这份名为《2019年全球气候状况声明》的报告旨在综合世界各地气象研究，提供高质量预测信息，为决策者提供参考。

报告显示，解决全球气候变暖问题越来越迫在眉睫。2019年全球平均温度仅次于2016年创下的高温纪录。当前，地球平均温度已比工业化前高出了1摄氏度以上，2015年至2019年是有记录以来最热的5年，2010年至2019年是有记录以来最热的10年。未来5年内，出现一个或多个月份平均气温比工业化前至少高1.5摄氏度的可能性约为70%；年平均气温比工业化前至少高1.5摄氏度的可能性约为20%，且这种可能性在不断增加。

未来5年，随着全球气温升高，高纬度地区和非洲萨赫勒地区可能会更潮湿，南美洲北部和东部地区会更干燥。大西洋北部地区可能有更强的西风，导致西欧出现更多风暴，全球极端天气增多。

“这项研究表明，实现《巴黎协定》确定的温度控制目标面临巨大挑战。” 世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说。

受新冠肺炎疫情影响，各国经济活动“停摆”，碳排放强度减弱，但报告显示，大气中的二氧化碳浓度并未降低。塔拉斯解释称，大气中二氧化碳的停留时间非常长，可达上百年。2020年全球碳排放量下降，不会降低大气中二氧化碳的浓度；疫情还会使人们更难以应对气候变化带来的灾害。

随着气候变化加剧，全球各地不断出现极端天气，造成巨大经济损失。过去5年，世界最大的经济损失都与异常热带气旋有关。国际货币基金组织的研究显示，对年均温度25摄氏度的中低收入国家来说，气温升高1摄氏度，将导致经济增长率下降1.2%。英国气象局哈德莱中心长期预测部门负责人亚当·斯卡菲表示，气候变化日益加剧，各国政府和决策者了解最新的气候风险显得尤为重要。塔拉斯强调，气候变化可能会威胁到人类福祉、生态系统和经济发展，各国政府应将气候行动纳入经济恢复计划。

当前，全球应对气候变化进程并不顺利，美国退出《巴黎协定》，严重阻碍全球应对气候变化所做出的努力。去年12月召开的联合国气候变化马德里大会上，各方没有就《巴黎协定》第六条有关碳市场机制和合作的谈判达成一致。联合国秘书长古特雷斯表示，世界气象组织的这份报告表明，全球变暖正在加速，这是气候变化的又一个警钟。

（本报布鲁塞尔7月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 17 版）