相信给本土教练一些时间和耐心，他们会给中国球迷带来更大的惊喜

中超联赛新赛季揭幕在即，16支中超球队的教练团队和人员组合已基本明朗。在主教练这一岗位上，共有12位外籍教练，本土主帅仅剩山东鲁能队的李霄鹏和河北华夏幸福队的谢峰两人，而河南建业队和青岛黄海队主帅因故辞职，尚未公布新帅人选。

从2016赛季以来，中超本土教练人数基本保持在3—4人的水平，其中能带队完整打完整个赛季的，更是少之又少。虽然给本土教练机会的呼声日渐高涨，但必须承认，很多本土教练在能力上有所欠缺，在驾驭大牌外援的能力方面也存在不足。

本土教练要改变在中超的生存窘境，恐怕不是朝夕之功：首先要提升自己的能力，一些辅佐名帅的年轻教练要放低姿态，学到真东西，增长自己的见识和阅历；在执教选择上，也应更加务实，从中甲甚至乙级联赛开始执教生涯都是可以选择的路径。前国脚谢晖本赛季执教中甲球队南通支云队，在热身赛上接连战胜上海上港队、北京国安队等中超强队，让人刮目相看。

与谢晖情况类似，一批生于上世纪七八十年代的前国脚已经在教练的岗位上有着亮眼的表现。外教里皮离开中国男足国家队后，中国足协就选定李铁担任主帅带队完成世界杯预选赛40强赛，足见对本土教练的支持和信任。在俱乐部层面，李霄鹏已经成功执教山东鲁能队两个赛季，李玮峰上赛季也率领天津天海队保级成功。此外，老将郑智也已正式出任广州恒大队助理教练，未来可期。相信给这些本土教练一些时间和耐心，他们会给中国球迷带来更大的惊喜。

在上赛季的中超联赛颁奖礼上，李霄鹏力压一众外籍教练，获得“最佳教练员”奖项，他的获奖感言像是代表所有本土教练所说：“教练这个岗位永无止境，我还差得很远。作为本土教练，我们都希望自己能够继续进步，为中国足球作出贡献。”

本土教练追赶世界足球的脚步，永无止境、不能停歇。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 15 版）