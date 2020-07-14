我国建立迄今最长灌木年轮宽度年表

本报北京7月13日电 （记者吴月辉）记者从中科院青藏高原所获悉：该所生态系统格局与过程团队梁尔源研究员等建立了青藏高原纳木错区域537年（1479—2015年）的灌木年轮宽度年表。这是我国迄今最长灌木年轮宽度年表，可以揭示该区域春季气候干湿变化状况。该成果日前发表于《地球物理研究快报》。

据介绍，通过树木年轮可了解青藏高原过去气候变化和森林动态。但是，青藏高原的森林主要分布于东部、东南部和喜马拉雅山南坡等边缘山地，在青藏高原内陆难以开展树轮研究。灌丛在青藏高原分布更为广泛，是拓展研究以乔木为主的树轮网络至高原内部唯一途径。纳木错位于青藏高原西风、季风过渡区，属于高寒荒漠植被区域，香柏灌丛分布于海拔4740米至4920米的阳坡。在极端寒冷和干旱环境中，香柏灌木生长缓慢，平均年轮宽度约0.3毫米。

研究团队围绕纳木错周边香柏灌丛开展野外调查，发现了死亡的香柏植株和部分残留茎干。通过与活的香柏灌木年轮序列之间的交叉定年，科研人员建立了537年来的灌木年轮宽度年表。基于可靠的样本量，团队与兰州大学张宝庆教授等合作重建了该区域406年（1605—2010年）来春季气候干湿变化状况。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 14 版）