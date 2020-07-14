破坏野生动植物世界会增加跨物种污染风险

科技日报巴黎7月12日电 （记者李宏策）法国国家科学研究中心（CNRS）研究员法兰克·库尚近日在接受法国《费加罗》报采访中表示，人类对动物施加的压力越大，或者破坏动物的栖息地越多，越会增加跨物种污染的风险。

库尚称，野生世界有大量病原体，新兴疾病中近三分之二是动物起源的。新冠病毒就是这种情况，此前的艾滋病病毒、埃博拉病毒和寨卡病毒也都是这种情况。据估计，仅在哺乳动物体内就有32万种病毒尚未鉴定。

库尚表示，病毒很少会跨物种传播。但是人为活动打破了物种间的距离障碍，从而增加了病毒从一种物种传播到另一种物种的可能性。野生世界的崩溃增加了人类的健康风险。实际上，生物多样性对于人类、食物、土壤肥力或空气净化至关重要。没有野生生物，就没有授粉媒介，也就没有农业。没有浮游生物和植物，就没有足够的氧气并造成二氧化碳增加。从健康角度来看，生物多样性同样重要，大多数药物来自植物界。人类的健康取决于地球的健康。库尚呼吁各国在此次健康危机后重视环境挑战，采取更多措施保护生物多样性。

根据2018年底的统计，法国有78%的野生栖息地处于不良状态，主要原因是由于人类活动对栖息地的破坏，以及气候的迅速变化。

在全球层面，国际自然保护联盟濒危物种红色名录于7月9日更新，新录入4260种动物、真菌和植物物种，并对所有非洲灵长类动物进行了全面重新评估。其中，马达加斯加107种狐猴中的33种处于极度濒危状态。在非洲其他地方，估计有53%的灵长类物种（103种中的54种）正面临灭绝风险。此次更新还揭示了北大西洋露脊鲸和欧洲仓鼠都已经处于极度濒危状态。

国际自然保护联盟濒危物种红色名录于1963年开始编制，是全球动植物物种保护现状最全面的名录。该名录目前最新已评估超过12万个物种，其中有32441个物种存在灭绝威胁，6811个物种已极度濒危，11732个物种濒危。