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新冠肺炎可致患者多器官受损

2020年07月14日08:05 来源：科技日报

　　科技日报北京7月12日电 （记者刘霞）美国科学家和临床医生在10日出版的《自然·医学》杂志撰文称，他们完成了首份新冠肺炎对肺外器官影响的综述性研究，最新结果表明，新冠肺炎可能导致患者心脏、肾脏等受损，该研究有望为医生提供临床指导。

　　据物理学家组织网近日报道，哥伦比亚大学的阿卡提·古普塔说：“我们的综述研究表明，医生们需要将新冠肺炎视为多系统疾病。此前有很多关于新冠肺炎患者出现血栓性疾病的新闻，我们的研究表明，有部分患者的肾脏、心脏和脑部出现了损伤，这些结果非常重要。”

　　哈佛医学院的卡提克·塞加尔说：“在新冠病毒大流行最初几周里，我们发现了许多血栓性并发症，这超出了我们的预期。”他们认为，这些血栓性并发症可能源于病毒对血管细胞的攻击：当病毒攻击血管细胞时，炎症加剧，血液开始形成大小不一的凝块。这些血凝块可遍及全身，破坏器官。

　　为对抗凝血及其破坏作用，哥伦比亚大学的医生正在进行一项随机临床试验，研究新冠肺炎重症患者服用抗凝药物的最佳剂量和时机。炎症还会过度刺激免疫系统，因此，也有研究人员正在进行靶向血栓炎症和免疫系统特定成分——如白介素6信号转导的随机临床试验。

　　血块会引发心脏病，但病毒会以其他方式攻击心脏。古普塔说：“心脏损伤的机制目前尚不清楚，因为尸检病例中从心脏组织中分离出该病毒的几率并不高。”

　　另一个令人惊讶的发现是，新冠肺炎重症患者罹患急性肾脏损伤的比例很高。新冠病毒借助ACE2受体进入人体细胞，这些重症患者肾脏中ACE2受体的浓度很高，这可能是造成肾脏受损的原因。科学家们目前尚缺乏有关肾脏长期损伤的数据。

　　此外，新研究还发现，约三分之一新冠肺炎患者可能会出现神经系统症状，包括头痛、头昏眼花、疲劳和嗅觉丧失。

　　研究人员认为，对新冠肺炎导致的并发症进行后续研究至关重要。

(责编：许晓华、许心怡)


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