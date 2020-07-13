“振兴中国好茶公益助农行动”正式启动，小罐茶以茶扶贫再发力

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。为响应国家号召，助力“乡村振兴”战略实施，7月13日，国家一级社团组织中国茶叶流通协会、人民网·人民健康以及现代派·中国茶企业小罐茶联合发起“振兴中国好茶公益助农行动”。行动以“让一叶好茶走出大山，助一方茶农迈向小康”为目标，致力于振兴来自中国欠发达地区的地方好茶，以帮助茶农脱贫致富，实现产业升级及区域经济发展。

振兴好茶公益助农行动正式发起

以茶扶贫，首批振兴中国好茶正式发布

中国是茶叶种植大国，由于茶叶的生长环境特殊，我国部分茶区面临着产、销、推广的三大难题，地方经济亟待发展。据中国茶叶流通协会数据显示，在我国832个国家级贫困县中，有337个以茶叶为扶贫支柱产业，其中近百个县以茶叶为当地农民脱贫的主要收入来源。为切实响应国家脱贫攻坚号召，“振兴中国地方好茶公益助农行动”在发起当天，正式宣布来自贵州省湄潭县、湖北省五峰土家族自治县、恩施土家族苗族自治州恩施市、福建省政和县四个欠发达优质产茶区的遵义红茶、五峰绿茶、恩施玉露、政和白茶为首批需要振兴的地方好茶，并计划即将集合行业组织、权威媒体及龙头企业三方优质资源，对这四款好茶进行公益宣传。

推广地方好茶并非一蹴而就，其背后需要对茶叶品质、市场渠道进行全面的帮扶和把控，甚至需要对于地方茶产业可持续发展进行长远思考。早在今年年初，中国茶叶流通协会与小罐茶已率先在茶行业开启“公益扶贫茶”项目，经过前期考察、开发，联合湄潭县、五峰土家族自治县、恩施市、政和县四地政府，推出了小罐茶首个“特别情益”系列公益茶产品，并将首期振兴的地方好茶加入系列产品当中。

通过该公益产品，小罐茶帮助地方好茶提升标准、拓宽销路；同时，消费者每购买一份“特别情益”公益茶产品，小罐茶还将捐赠产品利润给四个欠发达产茶区，用于帮助当地茶产业实现可持续发展，进而帮助茶农脱贫致富、走向小康。

对此，政和县副县长颜隆波表示，“我们的政和白茶特色鲜明、品质优良，但市场占有率还不是很高，非常期待这次公益助农行动能打响政和白茶品牌，促进茶农增收，带动我们当地经济、尤其是茶产业的进一步发展。”

助农脱贫，联动各界让茶区走上致富路

为贯彻国家关于发展茶产业的重要指示，发挥茶产业在“乡村振兴”战略实施中的作用，一个带动地区茶产业发展的公益行动势在必行。中国茶叶流通协会会长王庆介绍，“‘振兴中国好茶公益助农行动’旨在实现龙头企业与贫困茶区的资源共享，促进茶农增收、产业兴旺、茶区复兴。我们希望通过行动，长期性、系统性、公益性地推广中国地方好茶，长期促进地方好茶的可持续性发展，帮扶欠发达地区的茶产业进步。“

作为本次行动发起方中的唯一企业代表，小罐茶创始人、董事长杜国楹则表示，“小罐茶在品牌诞生之初，选择先从中国十大名茶破局，树立标准化，但除了这些传统品类之外，还有许多地方好茶因为缺乏品牌和标准，还没有走出大山，还有很多赖以维生的茶农面临着贫困问题，作为企业，我们有义务扛起这份沉甸甸的责任，帮助好茶推广，为改善茶农生活尽绵薄之力。”小罐茶深知，有许多地方好茶尚未走入消费者视野，而将地方“农产品茶”打造成符合市场需求的“消费品茶”，是授人以渔、帮助欠发达茶区走上绿色脱贫正循环的重要手段。因此，基于“特别情益”系列公益茶产品，小罐茶依托“振兴中国好茶公益助农行动”，即将发力于地方好茶的消费品化打造。据介绍，小罐茶后续将联合湄潭县、五峰土家族自治县、恩施市、政和县政府代表，开启公益直播专场，号召全社会为中国地方好茶“拼单”；未来，小罐茶也将继续深化产业合作，对欠发达产茶区实行精准帮扶。

喜笑颜开的政和县茶农

据介绍，本次“振兴中国好茶公益助农行动”集合了行业组织、媒体、企业的力量，将携手社会大众，一起以公益的形式，了解中国好茶、帮助地方好茶的振兴。人民网·人民健康总经理万世成指出，这对于产业扶农、绿色脱贫以及促进国人健康饮茶都具有重要意义。

接下来，“振兴中国好茶公益助农行动”将持续吸纳社会各界的力量，共同推动中国地方好茶的发展和振兴，以实现茶农致富、乡村振兴的宏伟蓝图。在首批地方好茶取得良好成果后，行动还将积极打造第二批需要振兴的地方好茶，让更多的好茶走出大山，让更多的茶农迈入小康，实现中国好茶全面振兴的美好愿景。