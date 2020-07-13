致敬！杭州疾控援京英雄凯旋归来

7月11日，北京市已连续5天新增新冠肺炎确诊病例零报告。在北京工作了整整二十多天的杭州市疾控中心卫检中心副科长李钧、萧山区疾控中心检验科陈棋炯圆满完成支援任务，随“浙江检验医疗队”平安返回杭州。

6月20日，浙江省卫健委组建20人的“浙江检验医疗队”，支援北京开展新冠病毒核酸检测工作。李钧、陈棋炯两人临危受命，响应党和国家的号召，“舍小家，为大家”，代表杭州火速支援北京，加入抗击新冠疫情的战斗一线。当天，“浙江检验医疗队”出征仪式在浙江省人民医院举行。浙江省副省长成岳冲等领导出席出征仪式，发表动员讲话并为医疗队授旗。杭州市疾控中心赵刚书记为2名队员送行，并再三叮嘱，做好个人防护，保重身体，听从指挥，不辱使命，平安归来。

当天晚上8时队员们安全抵达北京首都国际机场，一下飞机就马上赶往北京大学第一医院，援助其开展检测工作，执行“核酸检测能力倍增”计划。晚上10时，队员们马不停蹄展开战前讨论，确定医疗组分工。20人分成4个检测小组，由李钧担任第三检测小组组长。队员们实行24小时轮班制，于22日正式投入检测工作。

检测点的任务很繁重，检测量大，医疗队围绕“安全、高效、准确”的工作目标，不分昼夜，忘我工作。队员们每天进行总结分析，不断优化实验操作流程，检测量逐日提升。

队员们虽然长时间高强度的工作，但深知自己的使命与责任，21天内独立完成29802份单采单检标本的检测任务，所有结果均及时报告，未发生异常事件，各项工作稳步开展。

在援京工作期间，医疗队成立临时党支部，签订责任书，预备党员李钧、党员陈棋炯充分发挥先锋模范作用，和其他党员、队员一起发扬了浙江医疗卫生系统“能战斗，能吃苦”的精神，全体队员服从指挥、目标一致、高效协作、无私奉献，为北京疫情防控贡献了浙江力量。