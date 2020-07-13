北京生命科学所成果转化基地启用

本报讯（记者 孙奇茹 赵语涵）日前，北京生命科学研究所科研成果孵化转化基地在中关村生命科学园正式启用，北京生命科学研究所所长、中科院外籍院士王晓东及其团队孵化出的百济神州、华辉安健两家明星企业首批入驻。

“百济神州开发的新药，在治疗新冠重症患者方面已进入临床试验阶段。华辉安健也正在加紧开发针对新冠病毒的药物。”王晓东介绍，以百济神州为例，公司目前已有400多名科研人员，此次入驻基地后，团队将再扩展新增几百人的科研团队，其在京研发团队阵容已经媲美国际大药企的癌症研究团队。

记者了解到，百济神州专注于分子靶向和免疫肿瘤疗法药物研发，是首个在纳斯达克和香港联交所双重一级上市的中国生物科技公司。华辉安健则以北生所在乙型肝炎病毒领域内的原始科学创新为基础孵化培育的企业。

据悉，中关村生命科学园将优先为北生所孵化转化基地提供空间载体，通过定向投资若干实验平台和专用平台的方式，全面支持北生所创新项目落地孵化、科研转化及中试研发，重点保障北生所科研转化项目优先在园区落地生产。