垃圾分类“21天养成计划”见成效

通州区广通小区垃圾分类从五月起“撤桶并站”“专人盯桶”已见成效，居民已能自觉做到破袋投放厨余垃圾。本报记者 白继开摄

本报记者 张楠

打开垃圾桶盖，利索地将厨余垃圾抖落进桶内，随手将塑料袋扔进旁边的灰色其他垃圾桶。这样投放垃圾，广通小区的大多数居民已能自觉做到。

通州区北苑街道通过在广通小区推出垃圾分类“21天养成计划”，紧紧依靠居民、物业、社区和社会单位分工合作，互相借力，短短21天的时间，居民垃圾分类参与率和准确投放率均达到90%。

物业经理带头当垃圾分类指导员

广通小区拥有8栋居民楼、1300余户居民。过去，小区每栋楼下都三两成组地摆放着多组垃圾桶，但居民投放垃圾却完全是“看心情”，混杂着各种垃圾的垃圾袋随随便便就丢入了垃圾桶内。

今年5月，全市开展垃圾分类。广通小区的物业经理魏恺忺犯难了：物业一共才64名员工，小区内几十个垃圾桶，一人盯一桶盯不过来，怎么办？得知物业的烦恼后，广通小区立刻发挥自身联系群众的优势，出面与居民沟通。光是垃圾桶的设置点位图就足足更新了4个版本，最终，社区、物业和居民达成共识，在小区中敲定了4个点位，共设置4组垃圾桶。

“撤桶并站”后，魏恺忺自己先套上了垃圾分类指导员的绿袖标。“万事开头难，垃圾分类这事不能一上来就推给小区的保洁、保安等基层服务人员，必须管理层带头。”垃圾分类开始在小区实施的第一个月，魏恺忺也一个月没回过家，天天盯垃圾桶。

不光自己盯得紧，魏恺忺还要求物业的部门主管、部门经理、领班等管理层，必须和他一样担任垃圾分类指导员，每天轮流负责“盯桶”。上岗前，魏恺忺先给物业管理层开起了培训会。“咱们指导居民垃圾分类，要让居民明白，分类是为了大家好，而不是高高在上指挥居民进行垃圾分类。”站在垃圾桶旁，看到有居民混扔垃圾，魏恺忺就上前接过居民手上的垃圾袋，当着居民的面，一边讲解一边帮居民分好。见到有老人看不明白宣传彩页，他赶紧过去加老人微信，“您看不明白这文字材料没关系，这有小视频，转给您，您回去慢慢看。”

请热心居民当垃圾分类志愿者

“垃圾分类光靠物业一方不行。”广通社区党总支书记李美丽意识到，要引导居民做健康人、做健康事、创健康社区，必须得社区、物业、居民三方齐动手，才能形成合力。她拉上魏恺忺，登门请来30位小区热心志愿者“出山”，请大家下楼、入户，为小区的垃圾分类“分忧解难”。

6号楼的老居民高杨，不光是3单元的楼门长，还是小区合唱团的团长、朗诵队的负责人，街坊邻里人人都认识她。这么好的人选，要是能出面帮着小区进行垃圾分类宣传指导，那该多好。李美丽和魏恺忺上门探探口风，没想到，高杨一口答应下来。

但刚上岗头一天，高杨就傻眼了。居民根本没有垃圾分类的意识，手里拎着一袋混合垃圾就要往桶里扔。“咱们小区实行垃圾分类了，以后您在家准备几个袋、几个桶，垃圾得分开扔。”高杨跟居民熟，大家也听她的，四五天之后，高杨明显觉得，拎着两个垃圾袋下楼的居民多了。如今，看见谁分得好，她还会忍不住表扬：“您看您这分得多好，谢谢您配合我们工作。”

小区刚开始实行垃圾分类，居民常在微信群里抱怨。“垃圾桶味儿太大了！”“扔厨余垃圾干嘛非得破袋？太麻烦了！”看到居民的牢骚，李美丽和社区工作者们第一时间在群里答疑解惑。今天有人抱怨，今天解答一遍；明天有人抱怨，立刻再耐心解答一遍。一次，又有人在群里提意见，就有居民志愿者出来解答了，“您说厨余垃圾桶有味儿？主要是因为扔厨余垃圾之前没把汤汤水水沥干净。”居民志愿者的解释让李美丽惊讶的同时，又深感欣慰。如今，居民志愿者已经成了群里的垃圾分类公益讲解员，居民自己的解释，反而让大家更加信服。

中介与租户签垃圾分类责任书

考虑到小区有四五百间出租房，社区又主动联系了链家、我爱我家等中介公司。让房产中介首先和物业签订责任书，再由中介和租户签订责任书，甚至将垃圾分类的内容写入了租房合同中，告知租户要遵守小区垃圾分类投放的要求。有了责任书的约束，连新搬入小区的租户也很快适应了每天垃圾分类的新生活。

社区、物业、居民分工合作，互相借力，短短21天的时间，广通小区的垃圾分类已逐渐步入正轨。如今，广通小区垃圾分类实现了两个90%。“居民垃圾分类参与率达到90%，垃圾分类准确投放率达到90%。”魏恺忺表示，下一步，小区将试点用摄像探头监控来替代人工值守，小区的垃圾分类将正式进入“无人值守”阶段。