近1300人新冠阳性！印尼一所军校暴发集体感染
中新网7月13日电 据法新社报道，当地时间11日晚，印尼陆军参谋长佩尔卡萨称，位于西爪哇省的印尼陆军军官学院暴发集体感染，已有近1300人新冠检测呈阳性反应。
佩尔卡萨称，在确诊的1280人中，有991人是学院学员，其余则是工作人员及家属。多数病患没有症状。截至11日，仍有17人住院。
据报道，该军事学院此前有两名学员出现发烧和腰痛症状，他们在前往医疗机构接受治疗后确诊新冠。随后，该学员对2000名员工和员工进行了大规模拭子检测，结果发现1280人确诊。
佩尔卡萨表示，目前尚不清楚学员是如何被感染的，不过，学院有一些工作人员住在军区之外。
西爪哇省省长为这次疫情道歉，并敦促学院所在社区的居民限制他们进出当地的活动，直到疫情受到控制为止。
印尼是东南亚疫情最为严重的国家之一，目前已有超过7.4万人确诊，死亡人数超过3500人。
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