长子营镇“高科技”洋葱助村民增收

近日，在亦庄新城长子营镇小黑垡村田间地头，随处可以看到红彤彤的洋葱像小山一样整齐码放，农民忙着把收获的洋葱装袋，抬到一旁的三轮车上。洋葱大丰收的景象映在农民的脸上。

“趁着天早凉快，多装几袋洋葱！”早晨7点刚过，村民李树合就骑着三轮车往林间赶，村里百来号人都约好这点出工采收洋葱。李树合是小黑垡村的低收入户，2018年已经稳定脱低。

正在捡收洋葱的李树合向记者介绍道，他一家通过在林间务工，能够年赚2万元左右，今年洋葱大丰收，统一销售后，村集体还有分红，生活有了奔头和指望。

2020年，长子营镇小黑垡村借助院镇合作优势，引进北京市农科院优产优质洋葱品种。在林间种植近70万株洋葱，总面积约60亩，“科技小院”提供技术支持，经过村民们3个月精心浇水、施肥、除草，迎来了大丰收。“预计产量能达到40万斤，直接经济收入超过40万元。”李树合笑呵呵地介绍。

据介绍，这种不同于一般的洋葱叫绣球赤玉，是由北京市农科院提供的品种。“因为品质好，地里的洋葱早已收到相关企业的订购单，村里下一步将通过农村经济合作联社，打造出特色农产品品牌，走向市场。”小黑垡村村支部书记韩森说。

林下种植洋葱，不仅丰富了人们的菜篮子，还将鼓起村民的钱袋子。如今，小黑垡村林下立体生态农业已逐步建立，成为低收入村脱低不返低的重要产业支撑。（融媒体中心记者 张泉）