中欧班列助力全球供应链安全畅通

今年上半年，多地中欧班列在疫情期间的开行数据均实现逆势增长。截至7月3日，“义新欧”中欧班列已开行300列，上半年“义新欧”中欧班列发送量同比增长151.1%。《欧洲每周新闻报》以《中欧班列填补疫情期间货运需求》为题报道称，“为解决疫情造成的运力下降问题，中欧班列开行数量创下纪录”。西班牙加利西亚国际关系研究院院长胡里奥·里奥斯近日表示，中欧班列为“一带一路”倡议的实施提供了有力支持，也成为疫情期间运输医疗和日常用品的重要渠道之一。

据中国国家铁路集团有限公司公布的最新数据显示，今年上半年，中欧班列开行数量大幅增长，累计开行5122列，同比增长36%；中欧班列5月开行首次突破单月1000列，6月份开行1169列，再创历史新高。

新冠肺炎疫情期间，中欧班列的开行数量和发货量均实现增长。一方面是由于海运、空运大面积停滞带来的需求转移；另一方面，疫情使得全球主要经济体都更加重视产业链供应链的安全问题。中欧班列是陆路运输，与海运、空运相比，稳定性最高，因而成为各国运输物资的优先选择。可以预见的是，在疫情中展现巨大潜力和稳定性的中欧班列，未来将会有更大发展空间。

中欧班列逆势发展有极其重要的意义。

第一，在疫情冲击世界经济的背景下，“去全球化”“脱钩论”的杂音增多。而中欧班列则通过贸易合作的方式，把亚欧多国紧密联系在一起，同时承担了运输医疗物资的重要作用，体现各国携手抗击疫情的合作精神。在国家间互联互通关系受到质疑时，中欧班列实现稳定增长有强烈的象征意义，起到了良好的示范效应。第二，中欧班列解决了许多实际问题。数据显示，截至今年5月，中欧班列累计运送防疫物资186万件、12524吨，在欧亚大陆开辟了“生命之路”。如果没有中欧班列发挥作用，中欧供应链受损将更加严重，沿线国家医疗抗疫物资的短板将更加突出。第三，中欧班列为各国提供了一种新思路。未来，世界经济将朝着市场效益与产业安全并重的方向发展，中欧班列所具有的运输优势恰好能够满足世界经济发展的需要。

中欧班列横跨亚欧大陆，它不单单是运输货物的载体，还是一个通过改善基础设施、加快互联互通带动沿线地区开发、带动投资方向，从而实现产业贸易和投资一体化发展的整体计划。这些设想完全付诸实施后，中欧班列的优势将会进一步显现。

近日，中国国家发展改革委发布消息称，将支持成都、郑州、重庆、西安、乌鲁木齐5个中欧班列枢纽节点城市建设中欧班列集结中心示范工程。这体现了中国政府对中欧班列发展的大力支持，具有较强的政策导向性。未来，中欧班列的优势和潜力仍要靠市场效益来说话。今后发展中欧班列的一个基本思路应该是：短期内，在促进地方经济和体现市场效益之间保持平衡；长期看，各地要根据自身能力和实际运营状况发展中欧班列。

（本报记者 李嘉宝采访整理）