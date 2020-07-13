美国疫情反弹影响经济复苏

美国劳工部公布的最新就业数据显示，美国经济6月份非农业部门新增就业岗位480万个，超出市场普遍预期。美国舆论认为，近来经济出现部分回暖迹象，但由于多州出现疫情反弹，严峻的疫情形势正在对就业市场造成根本性损害，拖累美国经济的整体复苏。

美国政府近期公布的若干就业数据呈现改善趋势，这和各州陆续重启经济活动有关。美国劳工部统计局称，6月份失业率环比下降2.2个百分点至11.1%。劳工部7日公布的另一项职位空缺和劳工流失调查报告显示，职位空缺数量从4月份的500万上升至本月的540万，主要集中在住宿和餐饮服务、零售业和建筑业，裁员和辞职在内的离职人数在5月份减少583万人。

尽管劳工部认为经济活动正在缓慢恢复，美国不少经济学家有不同看法。彼得森国际经济研究所高级研究员杰森·福尔曼认为，虽然数据显示失业率下降，但将裁员后临时回岗人员也计算在内，实际意义不大。美国劳动力市场的前景将取决于疫情的发展轨迹，以及未来的政策响应。美国有线电视新闻网评论称，劳工部的数据掩盖了一个事实——对数百万人而言，他们失去的工作再也回不来了。高盛集团5日发布的一份研究报告再次将全年增长预期从-4.2%下调至-4.6%。

目前，美国疫情仍在快速蔓延。美国疾病控制和预防中心网站11日公布的疫情数据显示，过去24小时全美新增确诊病例超过6.6万例，再创单日新增病例数新高。虽然白宫要求各州全面重新“开放”，但由于疫情反弹，已有超过20个州宣布暂停重启计划，尤其是经济发达的南部和西南部地区。高盛经济学家简·哈祖斯表示，政府重新实施的限制措施和“居家令”对经济的影响将超过此前的预期。美国国会预算办公室发布的经济前景预测说，受疫情影响，“美国失业率将长期处于高位”。

美联储主席鲍威尔日前表示，美国经济复苏前景“高度不确定”，疫情可能较预计持续时间更长，给经济复苏带来新的挑战。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪认为，多州急于重启经济导致“重新点燃了疫情，损害了经济”。他预计，今年第三季度美国经济可能萎缩20%，难以实现反弹。亚特兰大联邦储备银行行长拉夫尔·博斯提克表示，“疫情正威胁到美国经济的复苏步伐，更多就业岗位恐怕会永久性流失，经济的很多方面都是建立在信心的基础上，但美国人对经济的信心似乎正在消退。”

（本报华盛顿7月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 16 版）