城乡协调 增添发展新动能

2019年末，我国常住人口城镇化率已超过60%。数字背后，是中国不断加快的城镇化进程。

丰饶多姿的三湘大地，一座座欣欣向荣的城市，一个个生机勃勃的乡村，在大力推进城乡协调中，不断增添发展新动能，把人们对幸福生活的向往变为现实。

企业请您进城去

湘西妹子高英的生活，原本有点难。

高英的老家在龙山县洗洛镇。父亲身患脑膜炎后遗症，小妹还在读书，全家只靠母亲勉力支撑。高英从学校毕业后留在老家，靠种百合补贴家用，收入并不稳定。

她没有想到，今年3月，进城工作的机会敲响了她的门。

“敲门”，不是比喻，是事实——村干部找上门来告诉她，有政府的招工队来村里招工，想不想进城去务工。

高英抓住了这个机会。在家门口报了名，通过了面试，一辆包车直接把她从老家接到了用工单位——位于长沙浏阳高新区的蓝思科技有限公司。

浏阳，这座由长沙市代管的湖南省辖县级市，是全国工业强县（市）。蓝思科技研发生产的“高端视窗触控防护玻璃面板”等产品，在全球产业链中有着重要地位。苹果、华为、小米、OPPO等众多知名厂商都是蓝思科技的合作伙伴。

高英成功入职蓝思科技，担任质检工作，转眼已经3个多月。经过岗位专业培训，她从生疏走向熟练，如今每月可有5000余元的收入，不但可以补贴家用，休息日还能去城里走走逛逛。她说这样的生活以前“想都不敢想”。

招来高英的“招工小分队”，是长沙市着力加强的稳就业举措。针对疫情防控期间省内企业招工难、贫困劳动力务工难的问题，长沙组建61支招工小分队，深入省内各地，通过大数据分析群众务工需求，借助干部上门、短信推送等方式“点对点”招工，“家门口面试、包专车到岗”，服务一条龙。仅半个月时间，就直接向长沙各企业输送1.28万人，其中贫困劳动力2434人。而高英，正是其中一员。

送岗上门，为“进城务工”这首“老歌”添了一段“新曲”。

城市驿站暖人心

我们见到文秋香的时候，她正在株洲市芦淞区中心广场的“建宁驿站”专心地擦拭走廊上的玻璃窗。光洁照人的窗户上，映出她开朗热情的面容。

在株洲的路边街头，“驿站”字样不时映入眼帘。

芦淞区中心广场的建宁驿站，地处人流密集之地。宽阔的玻璃幕墙明亮洁净，黑白灰三色装潢凸显现代气息，“建宁驿站”四个字很是醒目。透过玻璃，隐约可见里面的超市货架和收银人员。文秋香每天在这里的工作就是拖地、擦玻璃门窗、清理垃圾桶，随时擦洗整理洗手台和镜子。她在来来往往的人群中忙碌着，几乎一刻都不闲……

谁会想到，这样的一家“驿站”，实质上是一间公共卫生间，配有超市货架和收银员，售卖小食、饮料和小商品，还能在一隅小坐吃东西。走进去细打量，开水饮水机、微波炉、共享雨伞、共享充电宝、图书漂流角，等等，竟也一应俱全。

文秋香说，驿站的清洁人员一般只有一个，但这里人流量大，就安排了两个人轮班。一天最多有6000多人来上厕所，周末人尤其多，她忙起来连吃饭的时间都没有，只能趁人稍少的空当，把从家里带的饭在微波炉里热一下，抓紧吃几口。她自豪地说：“这里干净得很，设施很高级哩，你闻不到有啥不好的味道吧？那是因为有全自动智能新风除臭。还有热水洗手、自动洗手液、免费卫生纸，几乎跟宾馆一样哩。”

像这样的驿站，株洲全市有200多座。加上既有公厕改造和开放厕所，株洲实现城市建成区“500米内有厕所”，市民如厕不再难。

出租车司机钟杰，在株洲开出租20余年，经常中途在建宁驿站歇脚，接壶热水，吹吹空调，享受片刻安稳。他感慨地说：“高楼大厦当然很提气，小小的驿站也让人方便、舒心，感觉这样的城市才贴心。”

夜间经济富城乡

华灯初上，长沙的几条商业街上，热腾腾的人气已开始酝酿。

在这里，有因“腔调”十足走红全国的茶饮品牌“茶颜悦色”，有文艺青年青睐的太平里文创社区，还有“臭豆腐博物馆”……有人说，长沙是一座“网红气息”十足的城市，看着这些个性十足的商户和活力张扬的消费者，感到此言不虚。

湘江中路海信广场中的“超级文和友”，此时也已顾客盈门。

“超级文和友”以经营“老长沙口味”闻名，可顾客们未必知道，长沙这处“夜经济大户”，正通过他们盘中的小龙虾，与一处山清水秀的美丽乡村同频共振。

长沙市望城区乔口镇盘龙岭村，距离闹市区的“超级文和友”50公里。这里是一派蓝天、白云和一望无际的荷塘。文和友售卖的小龙虾，便有不少来自这片荷塘。

“近二两一只的小龙虾，巴掌那么长，要不是亲眼看到，真的不信。”乔口镇田心坪村村民刘正国，去年养出了乔口镇最大的一只小龙虾。刘正国喜形于色：“普通四五钱重的小虾市场价十几元一斤，七八钱重的大虾价格就要翻倍。”

刘正国的小龙虾养殖业绩，正是在文和友技术专家的全程指导下实现的。

刘正国过去是个贫困户，种过粮，养过猪，可收入一直上不去。借着乔口镇与文和友合作的东风，他鼓起勇气流转来20多亩土地养虾。背靠专业指导，从养出虾到养出大虾，这一次刘正国“入对了行”。20亩荷花虾田因为虾子个头大、品相好，去年增收10万元。如今刘正国为文和友供货，“多的时候一天可以供应上百斤”。

2018年起，乔口镇因地制宜发展“荷花+小龙虾”特色种养业，生态养殖使这里的虾生活环境更好、肉质更清甜。也是在那一年，这里的荷塘与文和友“结缘”。文和友看上了乔口镇的位置优势和环境优势，在此建起小龙虾示范养殖基地，还设立“文和友小龙虾产业研究院”，推动科学养虾，帮虾农增产增收。

2019年，盘龙岭村合作社荷花虾销售收入1000余万元，仅这一项就为村民家庭额外增收3000元以上。

从长沙城区的“夜经济”，到乔口镇的“虾经济”，城乡携手，共谋发展，成就了共同的小康生活。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 06 版）