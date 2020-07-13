口罩有了清凉功能 但兼具防护作用才是关键

时值盛夏，戴着口罩出行着实让人倍感燥热。据媒体报道，为了戴着口罩能凉快一点儿，网友们各出奇招——有人自制口罩，把清凉喷雾喷在口罩上，或随身携带各种清凉爆珠，搭配口罩使用。而借此机会，一种名为清凉口罩的商品应运而生，并成为不少商家转型生产的“重点对象”。

眼下，我们仍处于新冠肺炎疫情防控进行时。这样的清凉口罩能否既保证佩戴者的舒适感且同时起到有效个人防护作用，是人们最为关心的问题。

生产清凉口罩成企业新方向

据悉，今年5月底，日本一家运动服饰品牌开始销售由特殊材质制成的“清凉口罩”，这只可反复清洗的清凉口罩单只售价约为60元，在口罩推出当天，就售出了2万只。

此后，国内的一些日化企业也在夏款口罩上做文章。6月10日，河南某卫生巾厂发布了一款清凉口罩，将生产清凉卫生巾的相关技术，用于口罩生产。相较于日本一只清凉口罩动辄几十元的价格，这只国产“清凉口罩”单只为1.8元。当天，在一个小时左右的直播中，预订出了约7000万只口罩。

“‘清凉口罩’的出现是为了满足消费者消费升级的需求。”上述卫生巾厂厂长藏丽表示，疫情发生的初期，口罩“一罩难求”，为满足消费者需求，企业“跨界”生产口罩。她表示，在生产口罩之初，就预想到疫情防控稳定后，口罩价格会回落。想要口罩生产实现长远发展，需要跟紧市场，不断升级，“清凉口罩”算是应运而生。

此外，清凉口罩也成了一些口罩企业“自救”的方法之一。天眼查数据显示，今年1月1日至5月31日，我国口罩相关企业新增注册70802家，与2019年同期相比，同比增长1255.84%。口罩市场降温后，一些企业销售明显下滑。为增加销量，有企业将普通口罩和清凉爆珠“打包”售卖。

消费者体验感不一

清凉口罩火爆，反映出降温解暑是人们的迫切需求，当然，更不乏一些抱着猎奇心理购买的消费者。那么清凉口罩的效果到底如何呢？

据北京市市场监督管理局经济技术开发区分局相关负责人表示，目前，市面上的清凉口罩主要分为4种类型：从材质入手，采用真丝、冰丝或用于生产运动服、游泳衣等透气速干的面料；在口罩材料的薄厚上做文章；通过在口罩中加入多种口味的清凉爆珠；在口罩上夹上精油夹子，让口罩更透气。

而消费者对清凉口罩的体验感不一，有人认为其太过清凉，也有人认为其降温效果不明显，也有一些人对隔离病毒的作用保持怀疑，在保持清凉和防范病毒之间陷入两难选择。与此同时，也有网友表示，相较于普通口罩，个别清凉口罩的质地更厚，夏天戴上反而更热了，凉意持续3小时就没有了。

“无论材质、薄厚如何，目前市面上的清凉口罩多为一次性防尘口罩，而非一次性医用口罩。而能达到新冠肺炎病毒防护效果并符合国家行业卫生标准的口罩，主要是正规厂家生产的N95、KN95以及医用外科口罩。”上述负责人表示，“另外，清凉口罩起到的只是一种有时限的降温、缓解作用，并不能从根本上解决口罩‘捂得慌’的问题。”

目前缺乏规范标准

对于生产商和消费者而言，清凉口罩都是一种新鲜事物。“在目前缺乏规范标准的情况下，某些清凉口罩可能存在风险。其中最重要的一点便是口罩的防护效果下降。佩戴口罩是防范疫情的有效手段之一，但如果为了清凉而降低了防护效果，有可能把消费者置于风险之中。”中国消费者协会相关负责人高秀东表示。

另据高秀东介绍，《中华人民共和国广告法》规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。如果有关部门对清凉口罩的效果进行测试，发现其宣传与实际作用有出入，商家可能要付出法律代价。

“口罩中加入某些清凉物质会否危害健康也值得注意，不能违反《产品质量法》《消费者权益保护法》等相关法律规定。”高秀东说，“没有规矩，不成方圆。何谓清凉口罩，不能任由企业自行解释，需要权威界定，给出标准答案，统一质量标准，划定准入门槛。惟有如此，清凉口罩方能实至名归，赢得公众认可。”（任玉婷 付 彪 本报记者 张景阳）