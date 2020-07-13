7大“致胖因素”你占了几个

“夏天夏天悄悄到来胖的只有你，你闺蜜、你闺蜜瘦得像林黛玉……”听到这首歌，宅家少动却没少吃的你扎心了没？再告诉你个更扎心的消息，除了带来“三高”、慢病外，国外有研究者提出，肥胖甚至是新冠肺炎病情加重的危险因素之一。别人不胖就你胖是怎么回事？今天北京市疾控中心慢性病防治所和健康教育所的专家，就来帮你找找原因。

肥胖可能让新冠肺炎病情加重

北京市疾控中心慢性病防治所专家介绍，肥胖常常和血脂异常、脂肪肝、高血压、冠心病、糖耐量异常或糖尿病等疾病同时发生，还可伴随或并发睡眠中阻塞性呼吸暂停、胆囊疾病、高尿酸血症和痛风、骨关节病、静脉血栓、生育功能受损以及某些癌症等疾病。肥胖可能是这些健康问题的诱因和危险因素，也可能与这些疾病有共同的发病基础。

而国外有研究者提出，肥胖甚至是新冠肺炎病情加重的危险因素之一，特别在年轻患者中更是如此。美国和法国的数据显示，在新冠肺炎患者中，肥胖与更高的入院和重症可能性有关。

别人不胖就你胖？原因在这里

北京市健康教育所的专家介绍，其实人类的肥胖有70%要归结于遗传因素，不过只有在精神、饮食、环境等因素的共同促进下，肥胖才会悄然发生。为啥别人不胖就你胖？看看下面7个“致胖因素”，你占了几个。

遗传因素

父母双方如果体重正常的话，子女发生肥胖的概率只是8%～10%；双亲中一方肥胖，子女肥胖的概率是50%；而双亲都肥胖的话，子女发生肥胖的概率就到了80%。

精神因素

人体下丘脑内有两个分别管饥饿和饱食的中枢。研究发现，过度的精神刺激或是神经兴奋、疾病等因素，都可以让这两个中枢的功能紊乱，导致肥胖的发生。

内分泌因素

很多因素会促进胰岛素的作用不足或分泌过多，导致脂肪合成增加，导致肥胖。

饮食因素

首先，过食性肥胖是肥胖的主要类型，摄入的能量超过需求后就转化为脂肪储存起来，从而导致肥胖；第二是喜欢吃甜食。研究人员发现，随着食糖量的增加，体重超标的人的比例和糖尿病患者的比例会逐步上升；第三是进餐次数。研究发现，吃两次饭比吃三次饭的人发生肥胖、糖代谢异常、脂代谢异常、患心血管疾病的概率明显增加。适当地限制主食，将水果放到加餐里，这样会有利于能量的平衡，有利于胰岛素起效和代谢的进行。

运动不足

由于城市化进程的推进、以车代步，导致越来越多的人活动少。比如，宅在家里，坐在椅子上，没有参加有效的户外运动，这无疑使能量消耗减少，促进了胰岛素抵抗、受体抵抗的形成，导致能量代谢障碍。

缺觉和生物钟紊乱

研究发现，睡眠不足7小时的孩子肥胖率会明显增加。此外，昼夜节律也会影响人体的能量代谢和糖代谢。

不良生活习惯

尽管吸烟对体重的影响不大，但是吸烟会导致严重的胰岛素抵抗，促使如糖尿病、高血压和心脑血管疾病的发生。而饮酒，特别是在饮酒的同时吃大量的高脂类食物，也会导致肥胖。

别求快 每周甩肉一斤为宜

慢性病防治所专家介绍，肥胖开始于脂肪积聚，而脂肪积聚的原因是摄入的能量超过了消耗的能量。这也给了我们对抗肥胖的两个途径：减少热量摄入和增加热量消耗。简单说，就是“少吃多动”。

来自世界卫生组织的“甩肉”建议是：限制来自脂肪和糖的能量摄入；增加水果、蔬菜以及豆类、全谷物及坚果的食用量；定期进行身体活动（儿童每天60分钟，成人每周150分钟）。

此外，减重，不可急于求成。减重的速度不宜过快，减重目标不宜定得过高。在低能量膳食和适量增加运动的情况下，每周减重0.5公斤是健康减重的理想速度，一年之内比原有体重减少5%～10%会对健康有益。而且，要避免为追求“骨感美”而“减肥”，应将体重指数维持在正常水平（18.5～23.9kg/m2）。

早餐前 晨起空腹测体重比较好

吃完饭过秤、喝杯水过秤，甚至上完厕所也要马上称下自己“瘦”几两，说的是不是你？其实，测量体重并非越频繁越好，每周测量一次体重是比较理想的。慢性病防治所的专家介绍，体重在一周内有所波动，这属于正常现象。适当将测量体重的频率维持在每周一次，综合评估一个小周期的减重成果是相对准确的。

此外，测量体重应选择固定的时段。每次测量体重应选择在同一时段，身着相同的衣服，在相同的环境，并且身体健康状况没有很大差异时进行。如清晨起床后，早餐前空腹时是一个比较好的测量时段，这时受进食的影响较小，并且身体经过一夜的休整状况相对稳定。

文/本报记者 李洁