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除中高风险地区外 进返京人员无须提供核酸检测阴性证明

2020年07月11日17:08 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月11日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，加强医疗救治，集中全市优质医疗资源，坚持“一人一策”精准救治，尽最大努力，发挥最高水平，让每位患者得到最好救治。持续加强核酸检测，做到应检尽检动态清零、愿检尽检做好服务。加强社区防控，进行封闭式管理，对重点人群加强排查，做好健康监测，实现闭环管理。

　　当前，全国疫情形势总体保持平稳，北京疫情呈现持续向好态势，在继续抓好各项防控措施不放松的前提下，为有序恢复生产生活秩序，精准做好进（返）京人员健康管理服务，在常态化防控下，除全国中高风险地区进（返）京人员须持有到京前7日内核酸检测阴性证明外，全国其他所有地区进（返）京人员持健康码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动，不须在进（返）京时提供核酸检测阴性证明，最大限度服务人员便利出行，更好服务疫情防控和复产复工工作大局。

(责编：许晓华、李轶群)


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