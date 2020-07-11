宣武医院介绍此次疫情首例病例确诊经过 当晚双试剂检测均为阳性

人民网北京7月11日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，首都医科大学宣武医院党委书记张国君介绍了此次新发地市场聚集性疫情首个确诊病例的确诊过程。

6月10日下午，家住北京市西城区的唐先生因间断性发热到宣武医院发热门诊就诊。该患者自称近2周无出京史，无外来人员接触史，无与发热、呼吸道症状患者接触史，无在没有防护的情况下乘坐公共交通工具史。按照诊疗规范及流程，医护人员对他进行了咽拭子采集并进行核酸检测。同时，对其查体，进行血常规和肺部CT检查。当晚，唐先生的样本在宣武医院经过双试剂检测，均为阳性，CT显示双肺多发磨玻璃影。

结果出来后，医院领导高度重视，要求检测团队第一时间回溯整个检验过程，排除污染的可能后，给出了核酸检测阳性的诊断结果，经过复核，该病例在6月11日确诊。自该患者进入发热诊室后，都在医院的服务管理中，整个过程严格规范，为准确判断首个新发地聚集性疫情的确诊病例提供了科学依据，为控制疫情赢得了时间。