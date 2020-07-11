联合国人口基金驻华代表：世界人口日 让人人享有性健康和生殖健康的权利

人民网北京7月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，联合国人口基金驻华代表洪腾表示，今年世界人口日的主题是“终止新冠肺炎疫情：当下该如何保障妇女和女童的健康和权利？”新冠疫情给世界各地的人民、社区和经济造成了巨大损失，而女性在一线卫生工作者中所占比例最大，她们暴露于冠状病毒的比例很高，性与生殖健康是一个重要的公共卫生问题，需要在卫生突发事件和人道主义危机期间给予紧急而持续的关注和投资。

洪腾提出，由于世界各地的供应链受到破坏，影响了包括避孕药具在内的卫生用品的供应，并加剧了意外怀孕的风险，由于有些国家处于封城状态，这使得该国卫生系统应对新冠疫情负担更大，而同时性和生殖健康的服务被边缘化，基于性别的暴力也在上升。

洪腾介绍，联合国人口基金最近的研究强调，如果封锁措施持续6个月，卫生服务就会严重中断，低收入和中等收入国家就会有上千万妇女可能无法获得现代的避孕药具，导致数百万妇女意外怀孕，也许还将发生众多的基于性别的暴力事件。人口基金预计在这个十年中，新冠疫情将使全球在结束可预防的孕产妇死亡、计划生育以及防止基于性别的暴力和针对妇女、女童的有害做法方面的进展减少1/3。

洪腾认为，中国为防控疫情作出了巨大努力，对于防止疫情的反弹高度警觉。联合国人口基金向中国政府在湖北省抗击疫情期间提供了援助，包括提供纸尿裤和卫生巾，以保障妇女和卫生工作者的尊严。人口基金还与国家妇女和儿童健康中心合作，编写在新冠疫情背景下性与生殖健康的宣传材料。人口基金总部还与国家卫生健康委员会合作，成功举办了两场网络研讨会，交流中国在疫区提供性健康和生殖健康、新生儿护理和服务等方面的经验，研讨会受到了世界各地400多名专业与会者的好评。

“人口基金会与各国政府和合作伙伴将妇女和女童的性健康、生殖健康列为优先事项，特别是在人道主义局势下紧急满足妇女和女童的需求。”洪腾提出，“2020年是迈向实现2030可持续发展目标行动十年的第一年，我们绝不能让新冠病毒加剧不平等，不能让新冠病毒加剧性别不平等。援助受人道主义危机影响的人民，不仅是正确的，而且也是明智的选择，如果不采取应对措施，可能会导致无数生命的丧失，并导致在脆弱和受冲突影响的国家，新冠疫情再次卷土重来。”

“在疫情大流行期间，仍会有怀孕、分娩，也仍会有对人权的保护，值此世界人口日，人口基金重申，我们致力于确保人人享有性健康和生殖健康相关的权利，我们有共同的决心协力同心，采取行动。”洪腾强调。