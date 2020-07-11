6月北京市CPI同比上涨1.4% 食品环比价格下降0.5%

CPI同比涨幅已连续5个月回落。昨天，国家统计局北京调查总队发布数据显示，6月份，北京市居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.4%，涨幅比上月回落0.5个百分点。上半年，北京CPI比上年同期上涨2.8%。

从环比看，食品价格下降0.5%，降幅比上月收窄2.2个百分点，影响总指数下降0.08个百分点。市统计局相关负责人分析，由于本市新发地批发市场出现聚集性疫情，鲜菜短期供应紧张，价格上涨9%；生猪出栏减缓，加之疫情反弹后对水产品、牛羊肉的替代需求增加，猪肉价格由上月下降8.7%转为上涨2.6%，牛肉、鸡肉和鸭肉价格分别下降0.5%、3.6%和6.6%；时令水果大量上市，鲜瓜果价格环比下降15.5%；鸡蛋产能充足，价格下降2.9%。

非食品价格环比下降0.1%，影响总指数下降0.06个百分点。其中疫情反弹后出京管控严格，跨省市出行需求下降，飞机票价格下降8.1%；国内成品油价上调，带动汽、柴油价格均上涨0.2%；国际金价上行，带动金饰品价格上涨1.3%。

从同比看，食品价格上涨5.2%，涨幅比上月扩大1.8个百分点。其中，鲜菜价格由降转升，上涨16.9%；猪肉价格上涨72.5%，涨幅比上月回落7.8个百分点；牛肉、羊肉和鸡肉价格均有所上涨；鲜瓜果和鸡蛋价格分别下降33.4%和14%。（记者 陈雪柠）