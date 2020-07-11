热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国务院联防联控机制召开新闻发布会

加强源头管控 确保进口食品安全

2020年07月11日08:13 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京7月10日电  （记者申少铁）国务院联防联控机制10日召开新闻发布会，介绍防范疫情输入风险、加强进口冷链食品监管相关工作情况并答记者问。

　　为了防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品传入的风险，海关开展了新冠病毒风险监测。海关总署进出口食品安全局局长毕克新介绍，截至9日24时，全国海关共抽样监测样本227934万个，其中产品样本43964个，内外包装样本147568个，环境样本36402个。其中，7月3日，大连海关和厦门海关从厄瓜多尔生产的冻南美白虾的1个集装箱内壁样本和5个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。冻南美白虾虾体和内包装样本新冠病毒核酸检测均为阴性，其他227928个样本检测全部为阴性。

　　“对检出阳性的样本，经核酸序列分析并经专家研判，检测结果提示厄瓜多尔的3家企业产品的集装箱环境、货物外包装存在被新冠病毒污染风险。检出结果不代表具有传染性，但反映出相关企业的食品安全管理制度落实不到位。”毕克新表示，海关总署决定立即暂停该3家生产企业在华注册资格和对其产品的进口，对暂扣的货物采取退货、销毁等处理措施。海关总署将进一步加强对进口冷链食品的源头管控，严格口岸检验检疫，保障进出口食品安全。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn