加强源头管控 确保进口食品安全

本报北京7月10日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制10日召开新闻发布会，介绍防范疫情输入风险、加强进口冷链食品监管相关工作情况并答记者问。

为了防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品传入的风险，海关开展了新冠病毒风险监测。海关总署进出口食品安全局局长毕克新介绍，截至9日24时，全国海关共抽样监测样本227934万个，其中产品样本43964个，内外包装样本147568个，环境样本36402个。其中，7月3日，大连海关和厦门海关从厄瓜多尔生产的冻南美白虾的1个集装箱内壁样本和5个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。冻南美白虾虾体和内包装样本新冠病毒核酸检测均为阴性，其他227928个样本检测全部为阴性。

“对检出阳性的样本，经核酸序列分析并经专家研判，检测结果提示厄瓜多尔的3家企业产品的集装箱环境、货物外包装存在被新冠病毒污染风险。检出结果不代表具有传染性，但反映出相关企业的食品安全管理制度落实不到位。”毕克新表示，海关总署决定立即暂停该3家生产企业在华注册资格和对其产品的进口，对暂扣的货物采取退货、销毁等处理措施。海关总署将进一步加强对进口冷链食品的源头管控，严格口岸检验检疫，保障进出口食品安全。