诺辉健康获3000万美元E轮融资

2020年7月10日，诺辉健康宣布完成3,000万美元E轮融资，由Rock Springs Capital领投，奥博资本(OrbiMed)、礼来亚洲基金 (LAV)、Cormorant Asset Management、华润正大生命科学基金、Octagon Capital和老股东启明创投跟投。截至目前，诺辉健康多次获得全球知名风险投资、顶级生物医疗基金和长线投资机构的持续关注，投资总金额逾1.6亿美元。

据悉，诺辉健康创立于2013年，开创了中国结直肠癌的早筛市场。其自主研发的“非侵入性多靶点粪便FIT-DNA联合检测”产品--常卫清是中国肠癌早筛产品。该项试验在国家药品监督管理局的指导和监督下，2018年9月正式启动，联合覆盖全国的8家大型三甲医院，累计入组数据近6,000例，已于2020年初完成全部临床数据的提交。

据诺辉健康相关负责人介绍，本轮融资将用于巩固夯实旗下主力癌症早筛产品的规模扩张，加速新产品的研发、临床研究及市场转化，践行创新多元化市场战略，打造诺辉健康作为“中国癌症早筛品牌”的核心竞争力。

据介绍，本轮融资将用于巩固夯实旗下主力癌症早筛产品的规模扩张，加速新产品的研发、临床研究及市场转化，践行创新多元化市场战略，打造核心竞争力。

“诺辉健康成立7年来，不忘初心，一诺前行，始终专注于高发癌症居家早筛这一件事。诺辉健康能够持续领跑中国癌症早筛市场，我们由衷地感谢投资方的鼎力支持。”诺辉健康联合创始人兼CEO朱叶青表示：“成功融资的基础是诺辉拥有自主知识产权的核心技术壁垒和投资人对诺辉团队的认可，也帮助我们更好地专注于公司长期发展战略。我们的使命是做好中国高发癌症的居家早筛，使癌症防治关口前移，重心下沉，改变中国癌症高危人群的生命轨迹，帮助他们真正实现早筛查、早诊断和早治疗，进而降低中国癌症的死亡率和发病率。”