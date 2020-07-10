商务部：加强监管与便利通关不矛盾 正协同有关部门提升贸易便利性

人民网北京7月10日电（刘卿） 今日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口食品冷链监管有关信息举行新闻发布会。会上，商务部外贸易司司长李兴乾在回应人民日报记者提问时表示，商务部正积极协同有关部门，在加强对进口冷链食品安全管理的同时，提升贸易便利，减轻外贸企业经营压力，降低对进口贸易的影响。

李兴乾表示，积极扩大进口是中国政府的既定政策，加强农产品贸易往来一直是中国对外开放的重要内容。近年来，食品农产品进口不断扩大，对满足人民群众日益增长的美好生活需要和满足消费升级需要发挥了积极作用，我国对来自全球各国的优质、安全农产品一直秉持开放和欢迎态度。

李兴乾介绍，2019年中国进口农产品1498.5亿美元，同比增长9.3%，高于整体进口增速12.1个百分点。2020年1月至5月，农产品累计进口金额655亿美元，同比增长9%，比同期全国进口增速高出17个百分点，在进口总额中的比重由2019年的7.2%上升到8.6%。

“6月份，食品和农产品进口继续保持快速增长态势。”李兴乾说，受非洲猪瘟疫情影响，国内猪肉供需存在缺口，商务部会同有关部门积极推进进口来源多元化，肉类进口实现大幅增长，为国内市场供应提供有力支撑。国内百姓生活水平不断提高，对优质、特色农产品的需求也在增长，水海、果蔬等食品农产品的进口增加，极大丰富了百姓的餐桌。

李兴乾认为，针对近期北京市发生的聚集性感染，有关部门出于对国内消费者健康安全考虑，在符合世贸组织相关规定的前提下，加强生鲜冷链产品的新冠病毒风险监测，确保进口食品安全。

“加强监管与通关便利并不矛盾，越是加强监管越要提高效率，便利企业。”李兴乾表示，由于近期食品农产品进口规模持续攀升，进口冷链食品集中到货量较大，个别港口出现淤堵迹象。商务部正积极协同有关部门，在加强对进口冷链食品安全管理的同时，提升贸易便利，减轻外贸企业经营压力，降低对进口贸易的影响。