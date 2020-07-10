海关总署：加强对进口冷链食品等新冠病毒核酸检测不会影响国际贸易正常开展
人民网北京7月10日电（刘卿） 今日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口食品冷链监管有关信息举行新闻发布会。会上，海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示，中国海关开展进口冷链食品等新冠病毒核酸检测，是保护人民身体健康采取的必要措施，不影响国际正常贸易开展，同时中方愿与厄瓜多尔方面主管部门和相关企业保持密切沟通，尽快找到解决问题办法，从源头上保障食品安全。
对于媒体提出的，中国海关对进口冷链食品开展新冠病毒风险监测，并对新冠病毒样本检测呈阳性的厄瓜多尔三家企业暂停进口，是否会降低中国市场的信心的问题，毕克新回应表示，中国海关开展进口冷链食品等新冠病毒的核酸检测，是预防新冠病毒从进口冷链食品渠道传入风险的重要举措，符合世界贸易组织实施卫生与植物卫生措施协定（WTO/SPS）有关规定，国内法律依据充分。这是为保护人民身体健康而采取的必要措施，不影响国际正常贸易的开展。
“暂停厄瓜多尔三家企业产品进口，主要是为了督促其认真落实企业主体责任，及时改正生产加工过程中出现的问题。”毕克新说，按照联合国粮农组织、世界卫生组织共同制定发布的《新冠肺炎与食品安全：对食品企业指南》，完善食品安全管理体系，加强生产、加工、运输过程中的安全卫生管理和员工防护，保证输华食品安全。
毕克新表示，中方愿与厄方主管部门和相关企业保持密切沟通，尽快找到解决问题办法，从源头上保障食品安全，增强消费者信心。
“中国拥有巨大的食品消费市场，欢迎世界各国优质、安全的食品进入中国。”毕克新表示，作为进出口食品安全监管部门，中国海关愿与世界各国开展广泛深入的合作，推进食品安全国际共治，加强全链条食品安全监管，共同促进国际食品贸易的健康发展。
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